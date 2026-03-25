Fabio Lupo, ex direttore sportivo del Cosenza, dimessosi a fine settembre dopo aver assunto l’incarico in estate, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza in rossoblù nel corso del 'Palermo Football Meeting' organizzato da Conference403 a 'La Braciera in Villa' in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Le parole di Fabio Lupo

«Ero andato là con grande entusiasmo. Avevo scelto di rimanere fermo un anno e ripartire con un progetto da ricostruire. Era una sfida che mi aveva intrigato: le prime settimane ero convinto di aver f fatto la scelta giusta nonostante la contestazione dei tifosi. Che sono sempre stati comunque innamorati. Nella quotidianità, però, ho scoperto che c'era una diversità di concetti tra me e le altre parti della società. Anche sul piano temporale».