Commenti negativi sui social e i feedback negativi incassati hanno indotto il club del presidente Guarascio a ritornare sui propri passi. I settori che resteranno chiusi sono Tribuna B e Rao

Dietrofront, come i tanti fatti dalla società Cosenza Calcio negli anni passati. La decisione, ormai presa, di chiudere le curve dello stadio Marulla per il match con il Picerno è stata superata dall’inversione ad “U” questa mattina. Troppo negativi i feedback ricevuti dopo la pubblicazione della notizia. Una miriade di commenti pesanti, inoltre, sui social network. Insomma, quando bastava per il più classico dei passi indietro e per spingere il patron a chiudere Tribuna B e Rao anziché Bergamini e Catena. Sarà attiva dalle ore 16 di oggi, presso lo store di corso Mazzini e nei punti vendita autorizzati ed online, su VivaTicket, la prevendita dei biglietti per la gara con l’Az Picerno, valevole per la diciasettesima giornata della Serie C Sky Wifi – girone C