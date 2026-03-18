Dopo il tentativo poco incisivo contro il Team Altamura, i rossoblù ripropongono per la sfida col Latina l’ingresso gratuito ai vivai della provincia
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Il Cosenza Calcio ci riprova. In vista della sfida interna di domenica 22 contro il Latina, la società rossoblù ha rinnovato l’invito a tutte le scuole calcio della provincia per riempire almeno in parte il San Vito-Gigi Marulla, da inizio anno teatro di un colpo d’occhio sempre più desolante sugli spalti. L’appello del club è chiaro, quasi simbolico: riportare allo stadio i più giovani, il vero futuro rossoblù, in un momento in cui la frattura tra società e tifoseria continua ad allargarsi.
L’iniziativa prevede l’ingresso gratuito per tutte le scuole calcio, con omaggio riservato anche ai presidenti o a eventuali delegati, agli Under 16 e ai familiari degli Under 16. Le adesioni dovranno essere inviate entro le 19:00 di venerdì 20 marzo, comunicando cognome, nome, luogo e data di nascita dei partecipanti e richiedendo il modulo all’indirizzo biglietteria@cosenzacalcio.it. Un’apertura che punta a coinvolgere il territorio e a riportare un po’ di entusiasmo attorno alla squadra.
Non è però la prima volta che il club tenta questa strada. Lo stesso identico appello era già stato lanciato alla vigilia di Cosenza-Team Altamura dello scorso 8 marzo, sempre con ingresso gratuito riservato alle scuole calcio e con l’auspicio di colorare di rossoblù il Marulla. Il risultato, almeno sul piano dell’impatto ambientale, non è stato tale da invertire la tendenza: la risposta è rimasta contenuta e lo stadio ha continuato a offrire un’immagine lontanissima da quella delle giornate migliori. In Via Conforti si spera che questa volta le cose migliorino.