Domenica al “Vigorito” i rossoblù incroceranno l’ivoriano ceduto a gennaio: in Sannio il primo posto non gli ha garantito centralità, mentre in Calabria era uno degli uomini chiave con 5 gol e 4 assist

Benevento-Cosenza sarà anche la partita di Christian Kouan, uno di quei grandi ex che inevitabilmente finiscono sotto i riflettori quando il calendario rimette di fronte presente e passato. Per l’ivoriano, però, quella di domenica non sarà una sfida qualunque. A distanza di poche settimane dal trasferimento di gennaio, ritroverà il club nel quale era diventato un punto fermo assoluto, uno degli uomini più continui e determinanti della prima parte di stagione rossoblù.

Imprescindibile per il Cosenza

A Cosenza, infatti, Kouan è stato in questa prima parte di stagione molto più di un semplice titolare. Era stato una certezza, un riferimento tattico e caratteriale, un centrocampista capace di incidere anche negli ultimi metri con numeri da giocatore totale: 5 gol e 4 assist, bottino che racconta bene quanto fosse centrale nello sviluppo del gioco rossoblù. In un contesto in cui aveva spazio, fiducia e responsabilità, l'ex Perugia si era presa la scena diventando praticamente inamovibile, cancellando di fatto anche la brutta scorsa stagione nella quale chiaramente non aveva reso per quello che ci si aspettava.

Comprimario a Benevento

Il passaggio al Benevento sembrava poter spalancargli una seconda parte di stagione da protagonista in una squadra costruita per stare in alto. E invece, almeno finora, il campo ha raccontato altro. Nonostante il peso di una maglia importante e il fascino di una formazione stabilmente al vertice, Kouan in giallorosso non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo davvero centrale. Lo dimostrano le scelte delle ultime settimane: appena due partite da titolare, l'ultima lunedì a Monopoli dopo quella contro il Latina, e per il resto soltanto spezzoni, minuti sparsi, occasioni troppo limitate per lasciare davvero il segno.

Sfida al passato

Kouan ha lasciato un Cosenza dove era imprescindibile per approdare in una piazza che gli offre il primo posto e un orizzonte di grande ambizione, visto l’ormai certo ritorno in Serie B, ma che fin qui non gli ha restituito lo stesso peso specifico. In Campania c'è una squadra che corre forte, ma c'è anche un giocatore che, almeno per ora, sembra rimasto ai margini delle gerarchie. A Cosenza, al contrario, aveva trovato centralità, continuità e una considerazione che lo rendeva uno dei simboli tecnici della squadra. E chissà che proprio contro il Cosenza non possa scattare qualcosa. Perché nel calcio le partite contro il proprio passato non sono mai banali. Ma al di là di ciò che accadrà in campo, una cosa appare già chiara: se a Benevento Kouan sta ancora cercando il suo posto, a Cosenza quel posto lo aveva già trovato da tempo.