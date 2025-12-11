Il Cosenza sabato pomeriggio ritornerà a giocare a Trapani dopo 6 anni. L’ultima volta fu il 10 novembre del 2019, in Serie B, e la gara terminò sul risultato di 2-2. Fu l’unica giornata di gloria di Nicholas Pierini in maglia rossoblù. Quel giorno l’attaccante oggi al Sassuolo, segnò una doppietta di pregevolissima fattura.

Altri bei ricordi

Ma i lupi da quelle parti hanno ottimi ricordi recenti. Il più bello è quello del 23 maggio del 2018, Okereke e Tutino (nella foto entrambi), nel 3° turno dei playoff, permisero al Cosenza di vincere per 0-2 a Trapani ed involarsi in quella indimenticabile cavalcata conclusa a Pescara. Due mesi dopo i lupi si ripresentarono da quelle parti per il 1° turno di Coppa Italia ed un gol del giovanissimo Azzinnari regalò la qualificazione ai supplementari. Nel dicembre del 2017, sempre in quel magico campionato concluso con l’approdo in Serie B, un’altra bella vittoria al “Provinciale”, firmata dai gol di Mendicino e di Idda. Era l’ultima giornata del girone d’andata. Per ritrovare una vittoria casalinga del Trapani, bisogna tornare all’1-0 nella Serie C del 1975/76. Il bilancio in terra sicula, in tutte le competizioni, su 16 sfide dice: 5 vittorie dei granata, 8 pareggi e 3 vittorie del Cosenza.