Basta un acuto di Ciotti al Cosenza per cogliere 3 punti importantissimi contro un Foggia che subisce durante la gara, resiste ed alla fine va anche vicino al gol del pareggio. Un successo importantissimo per i rossoblù che si isolano al 3° posto in attesa della gara della Salernitana di lunedì.

DIFESA

POMPEI: VOTO 6

A parte il brivido finale non deve compiere importanti interventi. Ordinaria amministrazione ma sempre grande sicurezza.

CIOTTI: VOTO 7

Finalmente il suo primo gol con la maglia dei lupi dopo esserci andato vicino in un sacco di occasioni nelle gare precedenti. Il suo inserimento vincente è la ciliegina sulla torta di una gara nella quale è molto attento in fase difensiva e spinge con grande veemenza soprattutto nel primo tempo.

MORETTI: VOTO 6,5

D’Amico gli fa il solletico. Chiude ed anticipa senza grossi affanni. E’ pericoloso anche in area foggiana con un incursione aerea che avrebbe meritato maggior fortuna.

DAMETTO: VOTO 6,5

Un buco a fine primo tempo sfruttato male dagli attaccanti foggiano è l’unico neo di una partita di grande sostanza e puntualità in mezzo alla difesa.

CAPORALE: VOTO 6,5

Solita prova positiva in fase difensiva. Si procura il calcio di rigore fallito poi da Baez in una delle sue rare incursioni offensive di giornate.

CENTROCAMPO

PALMIERI: VOTO 7

Regala l’assist a Ciotti, poi ne prova a dare un altro a Florenzi. Non è molto dinamico ma è ispirato e la sua tecnica superiore viene fuori visto che la gara si gioca comunque a ritmi bassi. Lo avremmo tenuto in campo qualche altro minuto.

LANGELLA: VOTO 6

Si riprende il posto nel cuore del centrocampo. Bene in fase difensiva dove vince duelli e blocca diverse ripartenze foggiane. Non è velocissimo nel giro palla come in altre occasioni.

CONTILIANO: VOTO 6,5

Altra gara da titolare per un calciatore che si sta rivelando un’arma preziosa per la squadra. E’ un po’ l’equilibratore visto che è bravo in difesa e subito dopo con i suoi inserimenti mette più di una volta in affanno la difesa del Foggia.

ATTACCO

BAEZ: VOTO 5

Nota stonata del pomeriggio. A parte il rigore sbagliato sembra lento ed impacciato. Qualche buon tocco, ma è davvero troppo poco per un calciatore della sua classe.

BERETTA: VOTO 7

Lotta pura senza paura. Prova a ripulire ogni palla che gli capita a tiro. Gli manca il gol e ci va vicino nella ripresa. La cura Buscè ha avuto un grande effetto su di lui, diventato con il passare delle partite un vero e proprio gladiatore. La società lo convochi per il rinnovo.

FLORENZI: VOTO 6,5

Avrebbe meritato il ritorno al gol. Sembra quasi “lottare” con Palmieri per chi dovesse tirare il rigore che poi si prende Baez. Il palo esterno gli dice di no. Un paio di giocate d’alta scuola. Al Cosenza serve il miglior Florenzi e quello di oggi sembra sulla buona strada.

ALLENATORE



BUSCE’: VOTO 6,5

L’1-0 non inganni perché la sua squadra domina ed ha l’unico difetto di non riuscire a chiudere una partita nella quale sul piano del gioco non c’è stata storia. Dà ancora fiducia a Contiliano e Beretta che lo ripagano con una grande prova. Ora ci sarà da recuperare il miglior Baez per il gran finale.

SUBENTRATI

GARRITANO: VOTO 6,5

Il piede è caldo ed il periodo è buono. Più di mezz’ora di qualità al servizio della squadra.

FERRARA: VOTO 6

Si piazza in prima linea, in un ruolo non suo ma che prova ad interpretare con intelligenza.

EMMAUSSO: SV

BA: SV