Il Cosenza torna al successo centrando il suo sesto cin cin di fila casalingo grazie al 3-1 in rimonta al Latina. Caporale e Contiliano sono i grandi protagonisti della gara. Ma gioca molto bene anche Cannavò. Segnali di grande ripresa da parte di Garritano schierato in regia. Gioca male invece Florenzi, che non si accende mai.

DIFESA

POMPEI: VOTO 6

Il fendente di Parigi lo fulmina. Poi è spettatore non pagante se non per qualche uscita alta nella ripresa.

CANNAVO’: VOTO 7

Spinge di continuo sulla sua fascia, creando più di un grattacapo a Vona, spesso messo in mezzo dalle triangolazioni con Ciotti ed Emmausso. Nel finale passa a fare l’attaccante e chiude il match con il suo 4° gol stagionale, il 2° consecutivo.

MORETTI: VOTO 6

Sylla non è un cliente facile. Se la cava, ma l’attaccante avversario non gli fa trascorrere un pomeriggio facile visto che c’è da combattere sul piano fisico su ogni palla.

DAMETTO: VOTO 5,5

Attirato all’indietro dall’inserimento di un centrocampista, concede a Parigi il tiro con il quale porta in vantaggio il Latina in apertura. Poi cresce con il passare dei minuti.

CAPORALE: VOTO 7,5

Vive un pomeriggio da sogno nel finale di gara. Infatti per 80 minuti gioca una partita di sostanza, spingendo anche meno che in altre occasioni. Poi dapprima segna il suo primo gol con la maglia del Cosenza che vale il 2-1 con un tiro che rischia di spaccare la porta e poi, in pieno recupero, regala l’assist a Cannavò.

CENTROCAMPO

CIOTTI: VOTO 5,5

Gioca al massimo e non molla di un centimetro. Peccato che davanti al portiere non abbia la necessaria freddezza e qualità per fare gol perché sui suoi piedi capitano le migliori occasioni per il Cosenza. Su qualcuna, come quella doppia nel primo tempo, deve certamente fare di più.

GARRITANO: VOTO 6,5

Rilanciato da titolare nel ruolo di regista, fa girare bene la palla, con molta velocità, non disdegnando incursioni sulla trequarti avversaria. Il palo gli nega la gioia del gol. E’ la sua miglior partita dell’ultimo periodo. Che la sua stagione riparta da oggi.

CONTILIANO: VOTO 7,5

Segna il suo secondo gol stagionale che vale il pareggio del Cosenza con un gran sinistro in buca d’angolo. Moto perpetuo a disposizione della squadra. Nel finale, da una sua conclusione sporcata, nasce il gol di Caporale.

ATTACCO

EMMAUSSO: VOTO 6

Il Cosenza pende dalla sua parta. Gli manca però sempre l’ultima cosa. Che sia il passaggio, il tiro o un controllo.

PERLINGIERI: VOTO 6,5

Mossa a sorpresa di Buscè. Si piazza al centro dell’attacco e gioca sempre con grande qualità ogni palla, anche se per lo più è sempre costretto ad agire spalle alla porta. Regala l’assist a Contiliano e, caratteristica importante, non è mai egoista.

FLORENZI: VOTO 5

Nota negativa del pomeriggio. Non si accende mai. Forse anche perché il Cosenza gioca quasi esclusivamente a destra e non a sinistra. Giallo molto ingenuo per aver allontanato il pallone.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 6,5

Non era facile visto lo svantaggio iniziale. Chiede ai suoi di mantenere la calma e di giocare con intelligenza. Alla fine arrivano 3 punti fondamentali. Premiate le scelte di Perlingieri e di Garritano in regia. Centra la sesta vittoria di fila in casa eguagliando Roselli.

SUBENTRATI

BERETTA: VOTO 6

Mezz’ora di lotta con i difensori pontini. Ne esce vincitore. Da un suo contrasto vinto parte l’azione del 3-1.

PALMIERI: VOTO 6

Diverse giocate di qualità. Non perde i duelli e si dimostra anche molto dinamico.

BAEZ: VOTO 6

Con il suo ingresso il Cosenza inizia ad attaccare anche a sinistra. Nulla di trascendentale ma ogni palla è sempre giocata bene.

