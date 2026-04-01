Nuova avventura da qualche giorno per Pierpaolo Bisoli. L’ex allenatore del Cosenza infatti è stato ingaggiato dalla Reggiana nel tentativo di evitare la retrocessione in Serie C, dopo l’esonero di Rubinacci. Missione difficile ma non impossibile. I granata infatti si trovano al penultimo posto in classifica. I playout sono ad un punto. La salvezza diretta a 4. Quando alla fine mancano ancora 6 giornate.

Il ricordo di Cosenza

Bisoli, avvicinato dai tifosi della Reggiana dopo un allenamento, ha ricordato la salvezza ottenuta a Cosenza nel 2022, quando portò i rossoblù alla permanenza in Serie B dopo la vittoria nei playoff contro il Vicenza: «Io di imprese così ne ho già fatto due in carriera. Una a Cosenza, dov’eravamo praticamente nelle stesse condizioni (in realtà era messo anche peggio, ndr). Statemi vicino, datemi una mano, le mie porte sono sempre aperte». Un pensiero a quei mesi in Calabria nei quali l’allenatore emiliano lasciò il segno per la sua grinta e la sua decisione che furono decisive per una vera e propria impresa.