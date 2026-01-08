L’U.S. Salernitana 1919 comunica che sono stati risolti i problemi tecnici sorti nelle ultime ore. Pertanto, i tagliandi per assistere a Salernitana-Cosenza (lunedì 12 gennaio, ore 20:30) saranno acquistabili a partire dalle 18 di oggi, giovedì 8 gennaio. Come di consueto, i biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale ed online (tramite questo link). Il botteghino 1 dello stadio Arechi, inoltre, sarà aperto nel giorno di disputa della gara dalle 17:30 alle 20:00.

L’U.S. Salernitana 1919 ricorda che nei settori locali vige il divieto di vendita per i residenti a Cosenza e provincia, ad eccezione di coloro che sono in possesso di fidelity Salernitana sottoscritta prima del giorno 1/6/2025.

Contestualmente partirà anche la prevendita dei biglietti per il settore ospiti (Curva Nord inferiore). Il costo del singolo tagliando è di € 10,00 (8+2 prev.) più commissioni di servizio. La capienza del settore ospiti è di 250 posti. La vendita è riservata ai soli possessori di fidelity card del Cosenza Calcio e terminerà alle ore 19 di domenica 11 gennaio. Ne consegue che i tagliandi del settore ospiti non saranno acquistabili ai botteghini nel giorno di disputa della gara.