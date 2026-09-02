Fischio d’inizio alle 18.30 per la sfida valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. Ecco l’elenco dei giocatori a disposizione, con i rispettivi numeri di maglia
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Il Cosenza si prepara alla sfida contro il Sorrento, valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia.
Il match si giocherà oggi con fischio d’inizio alle ore 18.30.
Di seguito l’elenco dei calciatori convocati, con i relativi numeri di maglia.
Portieri:
1 Rizzo, 12 Iliev, 22 Rantucchio.
Difensori:
3 Giannini, 4 Pascalau, 13 Cogoni, 26 Dametto, 33 Dalmazzi, 47 Barone.
Centrocampisti:
5 Contiliano, 6 Ndow, 7 McJannet, 14 Quieto, 15 D’Alena, 21 Ragone, 24 Dzepar, 41 Contiero.
Attaccanti:
9 Achour, 10 Energe, 11 Almaviva, 17 Petrovic, 29 Palazzino, 77 Pozzi.
La gara rappresenta un nuovo banco di prova per i rossoblù, chiamati a giocarsi il passaggio del turno contro il Sorrento.