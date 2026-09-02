Le valutazioni dei calciatori rossoblù al termine della partita giocata contro il Sorrento a Picerno, valida per il 2° turno di Coppa Italia di Serie C e terminata con il risultato di 1-0
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Terza sconfitta consecutiva per il Cosenza che cede anche in Coppa Italia e saluta così la competizione. Va avanti il Sorrento che conferma il suo ottimo momento di forma centrando la sua quarta vittoria consecutiva tra Coppa e campionato. Decisivo un errore clamoroso di Iliev a metà ripresa.
DIFESA
ILIEV: VOTO 4
Houston abbiamo un problema. Dopo le incertezze mostrate in campionato il portiere bulgaro si ripete con un errore degno di “Mai dire gol”. Il cross di Potenza è innocuo, lui lo trasforma nel gol partita portando il pallone oltre la linea.
COGONI: VOTO 6,5
Non è un terzino, ma si adatta bene nel ruolo. Inizio lento, ma finisce in crescendo, mostrando grande personalità ed andando anche vicino al gol.
PASCALAU: VOTO 6
Vigoroso ed efficace in ogni suo intervento. Un po’ meno bene quando deve impostare.
DAMETTO: VOTO 6
A fine primo tempo rischia la frittata con un quasi autogol. Prima e dopo ordinaria amministrazione visto che il Sorrento attacca poco.
BARONE: VOTO 6
Anche lui gioca una buona partita. Non è continuo nell’azione offensiva ma quando arriva sul fondo mette sempre ottimi palloni. Quello regalato a Quieto nel primo tempo è un cioccolatino che andava sfruttato meglio. Cala nella ripresa.
CENTROCAMPO
NDOW: VOTO 5
Ancora in ritardo di condizione, arriva sempre un attimo dopo sulla palla. Ricorre sistematicamente al fallo rischiando anche il rosso a fine primo tempo.
CONTILIANO: VOTO 6
Partita ordinata. Prova a prendersi qualche responsabilità in più. Un passo in avanti rispetto alle ultime prove.
ATTACCO
ENERGE: VOTO 6,5
Mette in campo grande spirito d’iniziativa e buone qualità tecniche. Chiama alla grande parata Del Sorbo. Tecnicamente è uno dei migliori calciatori in rosa. Cala di condizione fisica nella ripresa, com’è normale che sia.
QUIETO: VOTO 5
Spreca in malo modo una chance clamorosa nel primo tempo. Prova a rifarsi nella ripresa quando fa tutto bene ma pecca anche stavolta nel tiro.
ALMAVIVA: VOTO 5,5
Poco continuo. Quando ha la palla tra i piedi prova ad inventare ma non si fa vedere per come dovrebbe.
PETROVIC: VOTO 5
I difensori del Sorrento lo neutralizzano senza grossi problemi. Lento e macchinoso, non trova mai lo spunto.
ALLENATORE
COPPITELLI: VOTO 6
La squadra ha chiaramente tanti limiti ma ci prova fino alla fine. E’ un periodo nel quale gli gira anche tutto storto visti i gol presi e quelli che invece vengono falliti dai suoi attaccanti. Che colpa ne ha l’allenatore?
SUBENTRATI
DZEPAR: VOTO 5
Sembra non avere ancora il passo. Gioca al piccolo trotto le poche palle che ha a disposizione.
POZZI: VOTO 5,5 (nella foto)
Ha voglia di mettersi in mostra. Parte bene creando diverse volte superiorità numerica. Poi si intestardisce ed i difensori del Potenza lo bloccano sul nascere.
ACHOUR: VOTO 6
Molto mobile. Viene basso per aiutare la squadra e giocare qualche palla. Anticipato all’ultimo nell’unica chance che ha in area avversaria.
PALAZZINO: VOTO 6
Si mette a sinistra e quando può salta l’uomo e va. Bella iniziativa nel finale quando per poco non trova la palla giusta per Achour.
MCJANNET: VOTO 6
Buttato dentro per l’assalto finale. Presente in area avversaria, ma non gli capitano palle buone.