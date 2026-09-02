Terza sconfitta consecutiva per il Cosenza che cede anche in Coppa Italia e saluta così la competizione. Va avanti il Sorrento che conferma il suo ottimo momento di forma centrando la sua quarta vittoria consecutiva tra Coppa e campionato. Decisivo un errore clamoroso di Iliev a metà ripresa.

DIFESA

ILIEV: VOTO 4

Houston abbiamo un problema. Dopo le incertezze mostrate in campionato il portiere bulgaro si ripete con un errore degno di “Mai dire gol”. Il cross di Potenza è innocuo, lui lo trasforma nel gol partita portando il pallone oltre la linea.

COGONI: VOTO 6,5

Non è un terzino, ma si adatta bene nel ruolo. Inizio lento, ma finisce in crescendo, mostrando grande personalità ed andando anche vicino al gol.

PASCALAU: VOTO 6

Vigoroso ed efficace in ogni suo intervento. Un po’ meno bene quando deve impostare.

DAMETTO: VOTO 6

A fine primo tempo rischia la frittata con un quasi autogol. Prima e dopo ordinaria amministrazione visto che il Sorrento attacca poco.

BARONE: VOTO 6

Anche lui gioca una buona partita. Non è continuo nell’azione offensiva ma quando arriva sul fondo mette sempre ottimi palloni. Quello regalato a Quieto nel primo tempo è un cioccolatino che andava sfruttato meglio. Cala nella ripresa.

CENTROCAMPO

NDOW: VOTO 5

Ancora in ritardo di condizione, arriva sempre un attimo dopo sulla palla. Ricorre sistematicamente al fallo rischiando anche il rosso a fine primo tempo.

CONTILIANO: VOTO 6

Partita ordinata. Prova a prendersi qualche responsabilità in più. Un passo in avanti rispetto alle ultime prove.

ATTACCO

ENERGE: VOTO 6,5

Mette in campo grande spirito d’iniziativa e buone qualità tecniche. Chiama alla grande parata Del Sorbo. Tecnicamente è uno dei migliori calciatori in rosa. Cala di condizione fisica nella ripresa, com’è normale che sia.

QUIETO: VOTO 5

Spreca in malo modo una chance clamorosa nel primo tempo. Prova a rifarsi nella ripresa quando fa tutto bene ma pecca anche stavolta nel tiro.

ALMAVIVA: VOTO 5,5

Poco continuo. Quando ha la palla tra i piedi prova ad inventare ma non si fa vedere per come dovrebbe.

PETROVIC: VOTO 5

I difensori del Sorrento lo neutralizzano senza grossi problemi. Lento e macchinoso, non trova mai lo spunto.

ALLENATORE



COPPITELLI: VOTO 6

La squadra ha chiaramente tanti limiti ma ci prova fino alla fine. E’ un periodo nel quale gli gira anche tutto storto visti i gol presi e quelli che invece vengono falliti dai suoi attaccanti. Che colpa ne ha l’allenatore?

SUBENTRATI

DZEPAR: VOTO 5

Sembra non avere ancora il passo. Gioca al piccolo trotto le poche palle che ha a disposizione.

POZZI: VOTO 5,5 (nella foto)

Ha voglia di mettersi in mostra. Parte bene creando diverse volte superiorità numerica. Poi si intestardisce ed i difensori del Potenza lo bloccano sul nascere.

ACHOUR: VOTO 6

Molto mobile. Viene basso per aiutare la squadra e giocare qualche palla. Anticipato all’ultimo nell’unica chance che ha in area avversaria.

PALAZZINO: VOTO 6

Si mette a sinistra e quando può salta l’uomo e va. Bella iniziativa nel finale quando per poco non trova la palla giusta per Achour.

MCJANNET: VOTO 6

Buttato dentro per l’assalto finale. Presente in area avversaria, ma non gli capitano palle buone.