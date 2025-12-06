È uno dei volti più solidi della stagione rossoblù. Thomas Vettorel, portiere del Cosenza Calcio, ha vissuto da protagonista l’avvio del campionato in serie C. Nonostante la recente battuta d’arresto contro il Foggia, l’estremo difensore non ha perso fiducia nella forza del gruppo: «Siamo fortunati a giocare in questo girone, che è il più difficile ma anche il più competitivo. Ho fatto sia il girone A che il B, ma questo ti mette più a dura prova. Può succedere di tutto, la prima può perdere con l’ultima».

Contro i rossoneri, il Cosenza ha pagato a caro prezzo alcune disattenzioni. «Secondo me la partita l’abbiamo fatta, abbiamo creato occasioni, poteva esserci sicuramente un risultato diverso. Abbiamo peccato un po’ di attenzione nel finale». Il rammarico è evidente: «Il morale alla ripresa degli allenamenti era un po’ amareggiato, ma sappiamo che domenica possiamo riscattarci già contro il Picerno».

Il portiere rossoblù analizza la sconfitta col Foggia e rilancia: «Nel girone C può succedere di tutto, prepariamo ogni gara al 101%»

Fiducia e competitività tra i pali

Nonostante la giovane età, Vettorel ha conquistato la fiducia del mister, mantenendo il posto da titolare con continuità. Ma non si sente affatto solo: «Thomas Pompei è un collega molto valido, un prospetto importante e una persona a cui voglio bene. Affrontiamo ogni allenamento con grande competitività sana, ed è questo che ti mantiene sul pezzo. Il nostro è un rapporto stimolante».

Sul piano mentale, Vettorel sottolinea l’importanza della coesione del gruppo: «Siamo uniti, ci vogliamo bene, ci aiutiamo dentro e fuori dal campo. Questo in campo si vede. Anche lo staff è parte di questo spirito».

La lotta per la vetta e il valore degli avversari

Con il Cosenza in zona playoff, il portiere guarda avanti senza timori: «Mancano tre partite alla fine del girone d’andata. I punti dalla vetta non sono tantissimi. Se facciamo meno passi falsi, possiamo dire la nostra». A fare la differenza sarà l’approccio: «Per me è più difficile preparare una partita contro squadre che devono salvarsi. Con il Benevento, ad esempio, la partita si prepara quasi da sola. Ma bisogna dare tutto ogni domenica».

Vettorel ribadisce l’importanza di affrontare ogni avversario con la stessa intensità: «È un girone in cui ogni partita è a sé. Lo dimostra il Potenza, che sembrava in crisi e poi ha battuto il Casarano. Ogni gara va preparata al 101%».

Uno sguardo dalla porta

Chiusura con un’osservazione che rivela lo spirito del gruppo: «Dalla porta vedo i miei compagni divertirsi e far divertire anche me. Questo è il calcio. Quando vedi una squadra che gioca bene, sei sulla strada giusta».

Contro il Picerno servirà dimostrarlo ancora una volta, per riprendere la rincorsa e consolidare la posizione playoff. «Siamo tra i migliori del girone», conclude Vettorel. Parola di chi osserva tutto, ma non si tira mai indietro.