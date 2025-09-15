Mimmo Toscano, allenatore del Catania, ha parlato a Telecolor dopo il ko subìto a Cosenza ieri. Ecco le parole del tecnico.

Le parole di Toscano su Cosenza-Catania 4-1

«L’avevo detto che sarebbe stata una partita insidiosa, per l’ambiente e per la squadra che ci teneva a fare una prestazione gagliarda, Siamo stati molto molli, soprattutto nei duelli, con poca convinzione e determinazione. Poi nel momento in cui avremmo potuto rimettere in piedi la gara, commetti un altro errore, becchi il 3-1 e finisce tutto. Potevamo fare di più, adesso queste gare devono farci tornare coi piedi per terra, noi e tutti in generale. Dobbiamo capire che in questo campionato molto insidioso chi sarà più equilibrato e unito supererà le difficoltà. I giocatori sono stati tutti al di sotto del loro potenziale rendimento. E’ stata una mollezza di testa, si doveva reagire subito. Il campo non era bello e c’era caldo, ma questi erano impedimenti anche per loro. Adesso questa brutta sconfitta ci aiuterà a comprendere che c’è da lottare e sudare».