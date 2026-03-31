Per il Cosenza arriva una notizia che, almeno per il momento, ha il sapore del sollievo. Il caso Trapani non si è trasformato nel terremoto che molti temevano per il Girone C: la Corte Federale d’Appello ha infatti respinto il reclamo del club siciliano, confermando i 5 punti di penalizzazione già inflitti, ma soprattutto ha respinto anche il reclamo della Procura Federale che puntava all’esclusione dal campionato. Il Trapani, dunque, resta dentro il torneo e la classifica non viene riscritta.

In ottica Cosenza è una svolta pesante. Nei giorni scorsi, infatti, la possibilità di una estromissione dei granata aveva acceso più di un allarme nella corsa al terzo posto, perché una simile decisione avrebbe cancellato i risultati maturati contro il Trapani e modificato gli equilibri della parte alta del girone con la Casertana che avrebbe potuto avere una partita in più per provare ad agguantare la terza piazza a differenza di Cosenza e Salernitana che invece, visto che devono ancora giocare contro il Trapani, avrebbero avuto 3 match da disputare anziché 4. Per i rossoblù, invece, questo scenario per ora non si verifica: il campionato resta integro, il calendario non cambia e la gara del 19 aprile contro i siciliani conserva tutto il suo peso nella volata finale.

È proprio questo il punto che interessa di più dalle parti di Cosenza. Con il Trapani ancora regolarmente in corsa, la squadra di Buscè sa di poter continuare a inseguire il miglior piazzamento playoff senza l’incognita di una classifica stravolta dai tribunali. In altre parole, il terzo posto resta una questione da risolvere soprattutto sul campo, e non nelle aule federali. Per una squadra che ha appena lanciato un segnale forte a Benevento, è già una notizia importante.