Danneggiati anche i quadri elettrici. Anas invita alla massima prudenza: altri tunnel tra Cosenza e Altilia restano senza alimentazione dopo precedenti furti

Un furto di cavi elettrici sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” ha lasciato senza illuminazione la galleria Serra Spiga e lo svincolo di Cosenza. Lo comunica Anas in una nota del 12 ottobre, invitando gli automobilisti alla massima prudenza durante il transito.

Il tratto interessato è compreso tra il chilometro 258,300 e il chilometro 258,828. Secondo quanto riferito dall’azienda, il furto, compiuto da ignoti, ha provocato anche il danneggiamento dei quadri elettrici, interrompendo l’alimentazione degli impianti di illuminazione.

Furti di cavi tra Cosenza e Altilia

Anas segnala che l’episodio è l’ennesimo nel tratto della A2 tra Cosenza e Altilia. Alcune gallerie risultano ancora prive di alimentazione elettrica a seguito dei precedenti furti.

La raccomandazione di prestare la massima attenzione riguarda quindi anche gli altri tunnel interessati dalle interruzioni. Nella comunicazione non sono indicati tempi per il ripristino dell’illuminazione della galleria Serra Spiga e dello svincolo di Cosenza.