Dalla maggioranza all'opposizione: una ricognizione tra i dati ufficiali di Camera e Senato. Chi risulta in missione, chi partecipa alle votazioni e quali iniziative sono state dedicate ai problemi della Calabria

C'è una domanda che, ogni tanto, sarebbe opportuno rivolgere ai nostri parlamentari: ma voi, esattamente, dove siete finiti? Non è una questione di nostalgia. È che in Calabria, mentre gli ospedali arrancano, le strade si sbriciolano, i giovani emigrano e intere comunità aspettano risposte, capita di domandarsi se coloro che siedono a Montecitorio e Palazzo Madama abbiano ancora memoria del territorio dal quale provengono.

Prima delle elezioni li trovi dappertutto: inaugurazioni, feste di partito, strette di mano, fotografie con sindaci e amministratori, promesse distribuite con la generosità di chi non deve ancora mantenerle. Dopo l'elezione, invece, il rapporto con gli elettori diventa talvolta un esercizio di archeologia politica. Bisogna cercare comunicati, scorrere pagine Facebook, consultare gli archivi parlamentari e sperare che qualche fotografia documenti l'ultimo avvistamento.

Abbiamo deciso di fare una piccola ricognizione, senza guardare alle appartenenze politiche. Perché il mandato parlamentare non è un abbonamento a vita alla politica, ma una responsabilità verso i cittadini.

Non vogliamo fare un processo alle intenzioni, né confondere una missione parlamentare con un'assenza ingiustificata. Ma esistono i registri delle votazioni, le interrogazioni, le proposte di legge e gli interventi ufficiali. E qualche volta sono più eloquenti di un'intervista televisiva.

Giuseppe Mangialavori – Il presidente e le missioni

Il deputato vibonese di Forza Italia è probabilmente il caso più interessante, anche per il ruolo che ricopre: presiede la Commissione Bilancio della Camera, uno degli organismi parlamentari più importanti, soprattutto quando si discutono le risorse pubbliche.

I dati ufficiali aggiornati al 30 settembre 2026 registrano 19.675 votazioni considerate nella rilevazione: Mangialavori ha espresso il proprio voto in 2.232 occasioni, pari all'11,34%; risulta invece in missione per 16.121 votazioni, l'81,94%, mentre non ha partecipato a 1.322 votazioni, il 6,72%. Di queste ultime, 807 risultano giustificate.

Attenzione: non stiamo parlando di un deputato che semplicemente diserta il Parlamento. Le missioni hanno una precisa classificazione istituzionale e il suo incarico comporta responsabilità particolari. Ma proprio perché presiede la Commissione Bilancio, la domanda diventa inevitabile: quanto del lavoro svolto a Roma si traduce in iniziative verificabili per il Vibonese e per il resto della Calabria? A parte le risorse che ha contribuito a ottenere, quali interventi ha seguito e quali risultati può documentare?

La presidenza di una commissione non è un titolo da esibire nelle fotografie istituzionali. È una responsabilità politica.

Fausto Orsomarso– Il senatore di Cosenza e le interrogazioni

Fratelli d'Italia, già assessore regionale, componente della Commissione Finanze e vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario. Orsomarso occupa incarichi che gli consentono di intervenire su questioni economiche di notevole importanza.

Ma quando si passa dalla descrizione degli incarichi alla lettura degli atti di sindacato ispettivo, il quadro merita attenzione. La scheda ufficiale del Senato registra una sola interrogazione a risposta scritta presentata come primo firmatario, il 18 luglio 2023. Come cofirmatario risultano quattro interrogazioni a risposta orale, l'ultima pubblicata il 1° luglio 2026, e tre interrogazioni scritte, l'ultima dell'aprile 2026.

Non è l'intero lavoro di un senatore, naturalmente: ci sono le commissioni, gli interventi e le altre attività istituzionali. Ma per un rappresentante calabrese che ricopre anche incarichi di rilievo, è legittimo chiedersi quali iniziative abbia promosso personalmente sui problemi della sua provincia e della regione.

Tilde Minasi – La senatrice della Lega e il banco di prova del territorio

La senatrice reggina non può essere descritta come assente dai lavori parlamentari. La sua scheda ufficiale documenta otto interrogazioni orali presentate come prima firmataria, l'ultima il 22 luglio 2026, e quattordici interrogazioni scritte, con l'ultima depositata il 19 maggio 2026.

È componente delle commissioni Ambiente e Affari sociali e della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro.

Qui, dunque, non sarebbe corretto parlare di un'assenza parlamentare. Il punto dell'indagine è un altro: verificare quante di queste iniziative abbiano riguardato direttamente i problemi calabresi, quali risultati abbiano prodotto e quale sia stata la sua presenza effettiva nella provincia di Reggio Calabria. Perché un'interrogazione depositata a Roma e una battaglia condotta sul territorio non sono necessariamente la stessa cosa.

Simona Loizzo – I voti che mancano all'appello

La deputata cosentina della Lega presenta un dato diverso e decisamente più problematico. Nel riepilogo ufficiale della Camera, aggiornato al 30 settembre 2026, risulta aver partecipato direttamente al 69,91% delle votazioni. Le votazioni alle quali non ha partecipato sono il 29,72%, mentre quelle registrate come missioni sono appena lo 0,37%.

Un'altra distinzione è importante: il 14,8% delle votazioni complessive risulta coperto da assenza giustificata. Rimane quindi una quota significativa di votazioni non partecipate che non compare nella colonna delle assenze giustificate.

Non significa automaticamente che la deputata fosse lontana dal lavoro parlamentare per tutte quelle occasioni, ma il dato merita una spiegazione. Soprattutto perché la partecipazione alle votazioni è una delle forme più elementari attraverso cui un eletto esercita il proprio mandato.

La domanda, per la rappresentante cosentina, è duplice: quali sono le ragioni di queste mancate partecipazioni e quanto spazio viene riservato alle questioni della provincia e della Calabria nella sua attività parlamentare?

Nicola Stumpo – Il centrosinistra e il problema della presenza

Il deputato del Partito democratico, nato a Catanzaro, offre un altro dato che non può essere ignorato. Alla data del 30 settembre 2026, la partecipazione alle votazioni risulta pari al 61,49%. Le mancate partecipazioni raggiungono il 37,88%, mentre le missioni sono appena lo 0,63%. Le assenze giustificate rappresentano il 22,51% del totale.

È un dato che richiede una spiegazione politica, non un'interpretazione fantasiosa.

Stumpo, peraltro, non è rimasto completamente estraneo alle questioni calabresi. Negli atti della Camera figura un suo intervento ispettivo sulla situazione provocata dal maltempo nel nord della regione, con riferimento all'esondazione del Busento a Cosenza, alle criticità sul Pollino e sulla Sila e ai rischi per la linea ferroviaria tirrenica.

Il problema, dunque, non è sostenere che non abbia mai parlato della Calabria. Sarebbe falso. È capire quanto sia sistematica questa attività, quante altre questioni regionali abbia portato all'attenzione del Governo e quali risposte abbia ottenuto.

Vittoria Baldino – Tra le missioni e le battaglie sullo Ionio

La deputata del Movimento 5 Stelle, originaria di Rossano, ha una partecipazione diretta alle votazioni del 49,44%. Le missioni rappresentano il 26,56%, mentre le mancate partecipazioni sono il 23,99%, con l'11,87% registrato come assenza giustificata.

Il suo lavoro parlamentare contiene anche iniziative specifiche sulla Calabria. Il 16 novembre 2026, intervenendo alla Camera, ha richiamato la condizione della Calabria ionica, denunciando la rarefazione dei servizi pubblici, le carenze infrastrutturali, la ferrovia ancora a binario unico e i collegamenti insufficienti con gli aeroporti regionali.

Sono problemi reali, sui quali è giusto che un parlamentare intervenga. Ma anche in questo caso occorre distinguere la denuncia dal risultato: quali iniziative concrete sono state portate avanti, quali risposte sono arrivate e quali cambiamenti sono stati ottenuti?

Perché denunciare che una ferrovia è inadeguata è necessario, ma riuscire a farla migliorare sarebbe decisamente meglio.

Andrea Gentile – Il subentro e la prova dell'attività parlamentare

Il deputato cosentino di Forza Italia è entrato alla Camera il 12 marzo 2025, subentrando a Elisa Scutellà dopo la vicenda del riconteggio elettorale nel collegio uninominale di Cosenza.

Gentile fa parte della Commissione Affari costituzionali, della Giunta per le autorizzazioni e del Comitato per la legislazione. Dal 2026 è inoltre componente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

I dati registrano una partecipazione diretta alle votazioni del 91,8%, con l'8,1% di mancate partecipazioni e appena lo 0,1% di missioni, su 7.402 votazioni considerate. Risulta inoltre aver votato in maniera difforme dal proprio gruppo in 35 occasioni.

Il dato sulla presenza è positivo. Resta però da valutare la sostanza dell'attività politica. La domanda riguarda soprattutto il rapporto con il territorio cosentino: quali questioni locali ha portato davanti al Governo, quali iniziative ha promosso e quali risultati ha ottenuto nei mesi trascorsi dal suo ingresso a Montecitorio?

Domenico Furgiuele – Il deputato di Futuro Nazionale e le assenze da spiegare

Il parlamentare lametino è uno dei rappresentanti calabresi che hanno maturato una presenza parlamentare più lunga. È componente della Commissione Trasporti, della quale è anche segretario dal giugno 2025, e della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

La sua partecipazione diretta alle votazioni risulta pari al 75,6%, mentre le mancate partecipazioni raggiungono il 24,3%. Le missioni sono appena lo 0,1%. Il dato riguarda 19.465 votazioni.

Non siamo di fronte a un parlamentare che abbia abbandonato sistematicamente i lavori d'Aula, ma quasi una votazione su quattro non lo vede partecipare direttamente. Una percentuale che merita di essere messa in relazione con l'attività svolta nelle commissioni e con gli altri impegni istituzionali.

C'è poi una questione politica che riguarda la Calabria: Furgiuele ha ricoperto incarichi nella Commissione Trasporti, un settore strategico per una regione che continua a fare i conti con collegamenti ferroviari insufficienti, infrastrutture incomplete e difficoltà nei collegamenti tra aree interne e costa.

La domanda è concreta: quanto di quel lavoro istituzionale si è tradotto in iniziative verificabili per il sistema dei trasporti calabrese? Non basta far parte della commissione competente: occorre capire quali battaglie siano state effettivamente condotte e con quali risultati.

Wanda Ferro – La sottosegretaria e il doppio incarico politico

La deputata catanzarese di Fratelli d'Italia occupa una posizione particolare rispetto agli altri parlamentari calabresi. È sottosegretaria al Ministero dell'Interno nel Governo Meloni, incarico che comporta impegni istituzionali e spiega una parte significativa delle sue mancate partecipazioni alle votazioni.

I dati registrano una partecipazione diretta del 9,2%, missioni per l'83,5% e mancate partecipazioni per il 7,2%, su 19.322 votazioni.

Sarebbe scorretto leggere questi numeri come una semplice graduatoria degli assenti: Ferro svolge un incarico di Governo e le missioni costituiscono una componente rilevante della sua attività istituzionale.

Ma proprio il ruolo di sottosegretaria rende ancora più importante un'altra verifica. Quale peso hanno avuto le questioni calabresi nella sua attività al Viminale? Quali interventi ha seguito direttamente sui temi della sicurezza, del contrasto alla criminalità organizzata, dell'ordine pubblico e delle criticità amministrative dei Comuni?

Giovanni Arruzzolo – L'ex presidente del Consiglio regionale e il passaggio a Roma

Il deputato di Forza Italia, originario di Rosarno, è stato presidente del Consiglio regionale della Calabria e oggi siede alla Camera. Un percorso politico che rende particolarmente interessante verificare quanto della sua precedente esperienza amministrativa si sia tradotto in iniziativa parlamentare.

Dal luglio 2026 è componente della Commissione Bilancio, dopo aver fatto parte della Commissione Agricoltura. È inoltre componente della Commissione per le questioni regionali e della Commissione parlamentare per la semplificazione.

I dati registrano una partecipazione diretta alle votazioni del 58,8%, contro il 41,2% di mancate partecipazioni. Non risultano missioni. Il totale considerato è di 19.322 votazioni.

Il dato merita attenzione: più di quattro votazioni su dieci non registrano una sua partecipazione diretta e non risultano compensate da missioni istituzionali.

Ma c'è un elemento ulteriore. Dal momento del passaggio alla Commissione Bilancio, Arruzzolo opera in uno degli organismi decisivi per la distribuzione delle risorse pubbliche. Una responsabilità che assume un significato particolare per un territorio come quello calabrese, segnato da squilibri infrastrutturali, difficoltà degli enti locali e carenze nei servizi.

Quali risorse ha seguito? Quali interventi ha sostenuto? E soprattutto, quale attività ha svolto per i Comuni e le comunità della Calabria?

Francesco Cannizzaro – Il vicepresidente di Forza Italia e il mandato concluso

Il deputato reggino di Forza Italia ha ricoperto un ruolo politico di primo piano, arrivando alla vicepresidenza del gruppo parlamentare alla Camera e facendo parte della Commissione Bilancio.

La sua attività parlamentare deve però essere circoscritta a un periodo preciso: Cannizzaro ha cessato il mandato il 22 luglio 2026.

Fino alla conclusione del mandato, i dati registravano una partecipazione diretta alle votazioni del 43,4% e mancate partecipazioni del 56,6%, senza missioni. Il dato riguarda 18.340 votazioni.

È una percentuale che merita una valutazione politica particolarmente severa. Più della metà delle votazioni considerate non lo vede partecipare direttamente, e non si tratta di un dato compensato da missioni istituzionali.

Cannizzaro, peraltro, non era un parlamentare privo di responsabilità politiche: la vicepresidenza del gruppo di Forza Italia e la presenza nella Commissione Bilancio gli attribuivano un peso specifico nell'attività della maggioranza.

Il giudizio sul suo mandato deve quindi partire da una domanda: come si concilia un ruolo politico così rilevante con una partecipazione diretta alle votazioni inferiore alla metà?

La sua uscita dalla Camera non cancella la necessità di rendicontare il lavoro svolto durante il mandato.

Fabio Roscioli – Il nuovo deputato e il mandato appena iniziato

Al posto di Cannizzaro è arrivato Fabio Roscioli, proclamato deputato il 1° ottobre 2026 dopo le elezioni suppletive del 27 e 28 settembre nel collegio uninominale di Reggio Calabria.

Ha aderito al gruppo di Forza Italia. Il suo ingresso è troppo recente per costruire una valutazione attendibile sulle presenze, sulle missioni o sulla produttività parlamentare: non sarebbe serio confrontare pochi mesi di attività con quasi quattro anni di legislatura.

Il suo profilo dovrà essere valutato soprattutto attraverso le prime iniziative, gli interventi in Aula, il lavoro nelle commissioni e il rapporto con la provincia reggina.

La domanda politica, per il nuovo rappresentante del territorio, è semplice: quale agenda intende portare a Roma per una provincia che continua a confrontarsi con emergenze infrastrutturali, sanitarie, occupazionali e amministrative?

Per ora il dato più importante è proprio questo: Roscioli ha appena iniziato il mandato e non esistono ancora elementi sufficienti per attribuirgli un giudizio sulla partecipazione complessiva.

Alfredo Antoniozzi – Il vicepresidente di Fratelli d'Italia e le proposte ferme

Il deputato cosentino di Fratelli d'Italia ricopre la vicepresidenza del gruppo parlamentare alla Camera, è componente della Commissione Attività produttive e svolge il ruolo di segretario nella delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

La sua partecipazione diretta alle votazioni è dell'80,3%, con il 18,5% di mancate partecipazioni e l'1,2% di missioni, su 18.997 votazioni considerate.

Il dato sulla presenza è relativamente positivo, ma la produttività legislativa offre un altro elemento di valutazione. Si registrano quattro proposte di legge presentate come primo firmatario. Nessuna risulta diventata legge e nessuna risulta approvata da uno dei due rami del Parlamento.

Tra queste figurano proposte in materia di reati sessuali in danno di minori, lesioni e omicidio preterintenzionale contro gli arbitri e imputabilità del reo in condizioni di grave alterazione psichica.

Sono temi importanti, ma il punto dell'indagine riguarda anche il rapporto con il territorio di elezione. Antoniozzi è un esponente di primo piano del gruppo di maggioranza e dispone di una posizione politica che gli consente di incidere sui lavori parlamentari.

Quanto spazio ha riservato ai problemi della provincia di Cosenza e della Calabria? Quali iniziative ha promosso sulle emergenze sanitarie, sui collegamenti, sull'occupazione e sullo spopolamento?

La presenza in Aula è una cosa. La capacità di trasformare il peso politico in risultati per il territorio è un'altra.

Anna Laura Orrico – La cultura, le aree interne e le proposte legislative

La deputata cosentina del Movimento 5 Stelle è componente della Commissione Cultura, della Giunta delle elezioni e della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Ha inoltre ricoperto il ruolo di capogruppo in commissione.

La partecipazione diretta alle votazioni risulta pari all'80,6%, con il 19,2% di mancate partecipazioni e lo 0,1% di missioni, su 18.941 votazioni.

Il suo lavoro legislativo presenta diversi elementi di interesse per la Calabria. Tra le proposte presentate come prima firmataria figurano un disegno di legge per la tutela della lingua e del patrimonio culturale delle comunità arbëreshë e una proposta per la valorizzazione della cosiddetta tornanza, con l'obiettivo di favorire la rigenerazione delle aree ad alto potenziale inespresso.

Ha inoltre presentato una proposta sulle politiche di orientamento e inserimento lavorativo dei giovani, depositata nel settembre 2026.

Sono iniziative che toccano questioni centrali per una regione alle prese con lo spopolamento, la perdita di competenze e la progressiva marginalizzazione di numerosi centri.

Il limite da verificare è lo stato di avanzamento: molte delle proposte risultano ancora in attesa di esame o di avvio dell'iter. Presentare un disegno di legge è un'iniziativa politica, non equivale ad aver ottenuto una riforma.

Il giudizio, dunque, deve misurare anche la capacità di trasformare queste proposte in provvedimenti effettivi.

Riccardo Tucci – Il deputato vibonese e le aree interne

Il deputato del Movimento 5 Stelle, eletto nella circoscrizione Calabria, è componente della Commissione Lavoro della Camera. La sua attività parlamentare presenta alcuni temi particolarmente rilevanti per i territori periferici.

La partecipazione diretta alle votazioni risulta pari al 69,1%, mentre le mancate partecipazioni raggiungono il 30,9%. Non risultano missioni, su un totale di 18.779 votazioni.

È un dato che richiede una spiegazione, soprattutto perché non è accompagnato da una quota di missioni istituzionali.

Sul piano legislativo, tra le sue proposte da primo firmatario figura il disegno di legge per agevolare il trasferimento e la permanenza di professionisti sanitari e operatori sociosanitari nelle aree interne e nelle zone disagiate o soggette a spopolamento, presentato nel febbraio 2026.

Un tema tutt'altro che marginale per il Vibonese e per molti territori calabresi, dove la carenza di personale sanitario e la difficoltà di garantire servizi essenziali rappresentano problemi strutturali.

Ha presentato anche una proposta per introdurre un sistema elettronico di voto e una per agevolare l'accesso ai fondi europei.

Il punto politico è capire quanto queste iniziative siano state accompagnate da un lavoro concreto sui territori. Il problema della sanità nelle aree interne, per esempio, non si risolve con una proposta depositata: occorrono risorse, attuazione e risultati verificabili.

E proprio su questo il deputato vibonese deve essere misurato.

Ernesto Rapani – Il senatore ionico e le proposte per il territorio

Il senatore di Fratelli d'Italia, originario di Rossano, rappresenta la Calabria settentrionale. È componente della Commissione Giustizia, della Commissione parlamentare sulle condizioni di lavoro e della Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. È inoltre capogruppo nella Commissione parlamentare per la semplificazione.

I numeri sulla partecipazione sono decisamente migliori rispetto a quelli di diversi colleghi: 93,6% di votazioni con partecipazione diretta, 2,3% di mancate partecipazioni e 4,1% di missioni, su 8.213 votazioni.

Sul piano legislativo risultano sette disegni di legge presentati come primo firmatario. Uno è stato approvato da un ramo del Parlamento, ma nessuno risulta ancora diventato legge.

Tra le iniziative più interessanti per il territorio figura quella relativa alla cessione di porzioni del demanio marittimo al Comune di Praia a Mare, approvata da un ramo parlamentare. Ha inoltre presentato proposte sul contrasto al dissesto idrogeologico e sulla tutela degli ambulanti.

Il quadro, quindi, non è quello di un senatore assente o privo di iniziativa legislativa. Il problema è verificare quanto queste proposte abbiano prodotto effetti concreti.

Per un rappresentante eletto nella Calabria ionica, dove dissesto idrogeologico, erosione costiera, infrastrutture e difficoltà dei Comuni sono questioni quotidiane, il banco di prova è la capacità di trasformare le iniziative parlamentari in interventi reali.

Mario Occhiuto – Il senatore, l'ex sindaco e il peso delle missioni

L'ex sindaco di Cosenza, eletto al Senato con Forza Italia, ricopre incarichi di rilievo. È capogruppo nella Commissione Affari costituzionali, segretario della Commissione Cultura e vicepresidente della Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Fa inoltre parte della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro.

La partecipazione diretta alle votazioni risulta pari al 69,9%, mentre le missioni raggiungono il 28,4%. Le mancate partecipazioni sono invece l'1,7%, su 8.091 votazioni.

È importante distinguere questi dati: la percentuale di assenza non è particolarmente elevata, ma quasi tre votazioni su dieci risultano coperte da missioni istituzionali.

Il suo profilo presenta anche un elemento politico interessante. Da ex amministratore di una delle principali città calabresi, Occhiuto conosce direttamente i problemi degli enti locali e le difficoltà di gestione dei servizi pubblici.

Tra i voti registrati da figurano anche posizioni difformi rispetto al gruppo di Forza Italia, per esempio sul tema dell'autonomia differenziata, rispetto alla quale ha espresso voti favorevoli su alcuni emendamenti dell'opposizione mentre il suo gruppo si era orientato diversamente.

La domanda, tuttavia, riguarda soprattutto il rapporto con la Calabria: quali iniziative ha portato avanti per Cosenza e per la regione? Quali risultati può rivendicare sui temi della sanità, delle infrastrutture e del funzionamento degli enti locali?

Il passato da sindaco costituisce un patrimonio di esperienza. Ma non può sostituire la rendicontazione del lavoro svolto in Parlamento.

Nicola Irto – Il segretario del Pd e il lavoro parlamentare

Il senatore reggino del Partito democratico è uno dei rappresentanti calabresi con una partecipazione alle votazioni particolarmente elevata. È capogruppo nella Commissione Ambiente, componente della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. È inoltre vicepresidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

I dati registrano una partecipazione diretta del 91,4%, con il 2,8% di mancate partecipazioni e il 5,8% di missioni, su 7.987 votazioni.

Anche sul piano legislativo il suo lavoro presenta numeri significativi: otto disegni di legge presentati come primo firmatario. Tre risultano approvati da un ramo del Parlamento, mentre nessuno risulta ancora diventato legge.

Tra le iniziative più rilevanti figura una proposta per garantire il diritto alla salute nelle zone montane e nei territori caratterizzati da elevato disagio, depositata nel maggio 2026. Ci sono inoltre proposte sul governo del territorio, sulla prevenzione del rischio climatico e sulla vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Sono argomenti che toccano direttamente alcune delle principali fragilità della Calabria, dalle aree interne al dissesto idrogeologico, fino alle difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari.

Il dato sulla partecipazione è positivo e il lavoro legislativo è documentabile. La valutazione politica deve quindi concentrarsi su un altro aspetto: quanto queste iniziative siano riuscite a incidere concretamente e quali risultati siano stati raggiunti per i territori calabresi.

Non basta avere una proposta depositata e assegnata a una commissione. Bisogna seguirne l'iter e verificare se sia capace di diventare una risposta concreta.

Questa ricognizione non autorizza a mettere tutti nello stesso sacco. Minasi presenta un'attività ispettiva documentata, Baldino interviene su problemi territoriali, Stumpo ha portato in Parlamento questioni calabresi, Mangialavori ricopre una responsabilità istituzionale rilevante. Altri dati, invece, impongono spiegazioni più puntuali sulla partecipazione alle votazioni e sull'iniziativa personale.

Ma c'è un ulteriore elemento che merita un'indagine: la presenza fisica sul territorio. Non quella certificata da una fotografia pubblicata sui social, magari durante una campagna elettorale, ma quella fatta di incontri con amministratori, sopralluoghi, assemblee pubbliche, interlocuzioni con lavoratori e cittadini.

La questione, alla fine, è molto meno complicata di quanto sembri: i parlamentari hanno un mandato, uno stipendio, strutture di supporto e strumenti istituzionali per rappresentare i cittadini. Non devono necessariamente essere sempre davanti a una telecamera, ma devono poter rendere conto del proprio lavoro.

La Calabria non è una parentesi geografica da riaprire ogni cinque anni. E il Parlamento non è un luogo nel quale ottenere un incarico per poi lasciare che siano gli elettori a occuparsi da soli dei problemi.

Perché il vero problema non è sapere dove siano finiti gli onorevoli. È sapere che cosa abbiano fatto, concretamente, mentre la Calabria aspettava risposte.