Il fischietto di Catanzaro dirigerà il big match della dodicesima giornata. Sarà la sua sesta presenza stagionale in Eccellenza, con una curiosità che riguarda entrambe le squadre. Gli assistenti saranno Pace e Lucisano

Sarà Riccardo Montanaro della sezione AIA di Catanzaro a dirigere domenica 29 novembre al “San Vito-Marulla” il big match della dodicesima giornata del campionato di Eccellenza Calabria tra DB Rossoblù e ADMO Pro Pellaro. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Andrea Pantaleone Pace di Crotone e Salvatore Lucisano di Catanzaro. Per Montanaro si tratta della sesta designazione stagionale in Eccellenza Calabria, dopo le gare Gioiosa Jonica-Trebisacce, ADMO Pro Pellaro-Paolana, Isola Capo Rizzuto-Palmese, Rossanese-DB Rossoblù e ReggioRavagnese-Palmese.

E proprio i precedenti del direttore di gara con le due squadre regalano una curiosità alla sfida del Marulla. Montanaro ha già arbitrato sia la DB Rossoblù sia la Pro Pellaro in questa stagione e, in entrambi i casi, il precedente si è concluso con una vittoria per 1-0 della squadra che domenica ritroverà il fischietto catanzarese. Per la DB Rossoblù il precedente risale alla sfida sul campo della Rossanese, vinta dalla formazione di mister Magarò per 1-0. In quella circostanza Montanaro aveva come assistente proprio Andrea Pantaleone Pace, che ritroverà domenica al Marulla.

Per la Pro Pellaro, invece, il precedente è quello della gara interna contro la Paolana, terminata anche in questo caso 1-0 per la formazione reggina. In quella partita al fianco di Montanaro c'era Salvatore Lucisano, anch'egli designato per il big match di domenica. Per Lucisano sarà inoltre la quinta uscita stagionale insieme a Montanaro, a conferma di un binomio arbitrale già utilizzato più volte nel campionato.

Sul piano sportivo, la partita mette di fronte la DB Rossoblù, capolista con 27 punti e ancora imbattuta, e la Pro Pellaro, terza a quota 24. Tre punti separano le due squadre alla vigilia di una sfida che può avere un peso importante nella corsa ai vertici dell'Eccellenza. Il fischio d'inizio è fissato per le 14:30 di domenica 29 novembre al “San Vito-Marulla”. La gara sarà anche l'occasione per ricordare Denis Bergamini, con un momento dedicato all'ex calciatore prima dell'incontro.