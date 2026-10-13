Da venerdì scorso i trattori sono fermi ai margini della carreggiata sulla Ss 92, nell’incrocio che conduce a Francavilla Marittima e Cerchiara di Calabria e la parte a sud del territorio di Cassano All’Ionio. I mezzi occupano una parte della strada e il traffico passa a rilento senza fermarsi del tutto. «Siamo qui tutti fermi con i trattori e abbiamo deciso di fermarci ancora per molto tempo - racconta Francesco Alfano, imprenditore agricolo - finché tutta la classe politica non ci darà risposte concrete».

Il presidio individuato come “di Francavilla” rientra la serie di blocchi nati nelle ultime settimane. A fine settembre circa 300 agricoltori avevano portato i trattori allo svincolo di Firmo, in Sibaritide. Poi sono arrivati i presidi di Spezzano Albanese, San Marco Argentano, Tarsia e Castrovillari. Gli agricoltori parlano di gasolio agricolo a più di 1,70 euro al litro, ma soprattutto denunciano la vendita sottocosto dei prodotti e i danni della fauna selvatica. «Noi agricoltori non ce la facciamo più ad andare avanti, i costi di produzione sono triplicati e il nostro prodotto viene sottopagato — spiega ancora Alfano — e la GDO decide il nostro guadagno. In questi ultimi anni abbiamo coltivato solo debiti, non piante. Abbiamo perso la dignità».

Cronaca

Falerna, la protesta degli agricoltori blocca la statale 18 (dopo lo svincolo A2): «Le nostre aziende rischiano di morire»

C. I.
Falerna, la protesta degli agricoltori blocca la statale 18 (dopo lo svincolo A2): «Le nostre aziende rischiano di morire»

Alfano racconta anche come le difficoltà delle aziende ricadano sulle famiglie: «I nostri figli si vergognano di dire che sono figli di agricoltori, abbiamo difficoltà anche a mandarli all’università». Il presidio chiede però qualcosa di diverso da un sostegno economico: «Chiediamo riforme strutturali, non ci servono i contentini perché ancora oggi gli imprenditori qualcosa da mangiare ce l’hanno — spiega Marco Calcagno, imprenditore agricolo — però ci servono le riforme strutturali del settore. Vogliamo garantita la vendita dei nostri prodotti». Al bivio sono passati i sindaci di Cerchiara di Calabria, Giuseppe Ramundo e di Francavilla Marittima, Bonifacio Mauro: «Ringraziamo i sindaci che non ci hanno abbandonato nemmeno per un minuto in questi giorni di presidio» dice Alfano.

Cronaca

«La Calabria non molla», parte un’altra settimana di proteste: agricoltori e trasportatori in piazza contro il caro carburanti

P. P. P.
«La Calabria non molla», parte un’altra settimana di proteste: agricoltori e trasportatori in piazza contro il caro carburanti

Un rammarico, però, si raccoglie tra chi ha scelto di lasciare il lavoro e la famiglia per assicurare la presenza nella forza della protesta: l’assenza delle altre categorie di produzione, nessuna esclusa. Il problema dell’agricoltura in Calabria non esclude altri coinvolgimenti, soprattutto in questa fase iniziale della campagna olivicola a questo punto a serio rischio. Una cosa è certa, ci dicono: nulla sarà svenduto perché i sacrifici del duro lavoro nei campi e nelle piantagioni non possono essere cancellati. Intanto il 16 ottobre è annunciata una mobilitazione regionale che mira a bloccare le arterie principali, per come annunciano al presidio di Francavilla che, fino ad allora, resterà in piedi e dove finora tutto si è svolto senza tensioni. «I presidi resteranno», assicura Alfano.