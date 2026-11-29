Dal 3 al 5 dicembre il gemellaggio con Vibo Valentia, gli incontri per le scuole e una serata tra cucina e musica. Sabato si parte dal Museo Diocesano per una passeggiata tra teatro e degustazioni

Il gemellaggio gastronomico tra le province di Cosenza e Vibo Valentia aprirà la prima edizione della Cosenza Food Week, in programma da giovedì 3 a sabato 5 dicembre 2026. Le prime due giornate si terranno a Villa Rendano; per la terza, la manifestazione si sposterà nel centro storico, dove la visita teatralizzata «L’Oste di Telesio» accompagnerà il pubblico tra vicoli, piazze e assaggi. A organizzare l’iniziativa è l’associazione KM0, presieduta da Corrado Rossi con Pietro Pietramala vicepresidente.

Giovedì 3 dicembre – Il gemellaggio a Villa Rendano

Il primo appuntamento è alle 17 con «Il valore del gusto», un incontro sulle opportunità che l’enogastronomia e il turismo possono offrire al Mezzogiorno. Seguiranno il gemellaggio tra le due province, la consegna dei Cosenza Food Week Awards e la dimostrazione di cucina «Show Cooking Experience». Al rapporto tra illustrazione, arte e cibo sarà dedicato il percorso espositivo «Food Pop Experience». La giornata si chiuderà con una visita al Museo Consentia Itinera.

Venerdì 4 dicembre – I musei per le scuole e la Food Vibes Night

Alle 9.30 gli studenti parteciperanno a «Musei da Gustare», un percorso che affianca la storia e l’arte alla cultura gastronomica. Dalle 20 Villa Rendano ospiterà la «Food Vibes Night», con degustazioni, cocktail d’autore, performance artistiche e musica.

Sabato 5 dicembre – «L’Oste di Telesio» nel centro storico

Per l’ultima giornata, intitolata «Musei e Piazze da Gustare», il ritrovo è alle 10 al Museo Diocesano con «Il Sacro e la Tavola». Dalle 11 il percorso proseguirà a piedi: con «L’Oste di Telesio», la visita guidata teatralizzata a cura di William Gatto, racconti e degustazioni scandiranno le tappe tra i vicoli e le piazze della città antica.