Un caso di legionellosi e la presenza del batterio oltre i limiti fanno scattare lo stop immediato della struttura: riapertura solo dopo bonifica e nuovi controlli

Un caso accertato di legionellosi e la presenza di legionella in concentrazioni superiori ai limiti consentiti hanno fatto scattare la chiusura immediata di una struttura ricettiva di Reggio Calabria. Con un'ordinanza contingibile e urgente, il sindaco Francesco Cannizzaro ha disposto la sospensione dell'attività dell'albergo, che resterà chiuso fino al completamento della bonifica e alla certificazione dell'avvenuta eliminazione del batterio.

La decisione è stata assunta su proposta dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Il Dipartimento di Prevenzione, alla luce degli accertamenti eseguiti e degli esiti delle analisi dell'Arpacal, che hanno rilevato valori di legionella superiori alla soglia prevista, ha infatti richiesto la sospensione cautelativa dell'attività ricettiva.

A rafforzare la richiesta è stato anche il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (Sisp), che ha evidenziato la necessità di interrompere immediatamente l'attività per consentire la bonifica degli impianti ed eliminare ogni potenziale rischio per la salute.

L'ordinanza stabilisce che la struttura potrà riaprire soltanto dopo aver completato gli interventi di sanificazione e aver presentato una certificazione, rilasciata da un'azienda specializzata e autorizzata, che attesti l'assenza della legionella sulla base di nuovi campionamenti e analisi.

Il provvedimento richiama le Linee guida del Ministero della Salute per la prevenzione e il controllo della legionellosi e la normativa che attribuisce al sindaco il potere di intervenire con ordinanze urgenti in materia di igiene e sanità pubblica. L'obiettivo è tutelare la salute di ospiti e lavoratori della struttura, evitando qualsiasi rischio di esposizione al batterio fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva e resterà in vigore fino a quando la bonifica non sarà conclusa e gli esami di controllo non certificheranno la completa eliminazione della legionella dagli impianti della struttura.



