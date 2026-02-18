Dopo l’ennesimo ciclone che ha attraversato la Calabria lasciando dietro di sé allagamenti, frane e smottamenti, la Regione entra in una fase di monitoraggio con un nuovo bollettino della Protezione civile: allerta meteo gialla in provincia di Cosenza, mentre nelle restanti zone l’allertamento è verde.

Il livello giallo, secondo lo scenario previsto, indica che sono possibili fenomeni temporaleschi capaci di evolvere in nubifragi anche persistenti, con conseguenze rilevanti. Viene inoltre richiamato il rischio di esondazioni in corrispondenza di fiumi con bacini idrografici di grandi dimensioni, un elemento particolarmente sensibile dopo settimane di piogge e terreni saturi.

Nel frattempo, le condizioni meteorologiche – sempre secondo il quadro che hai riportato – restano più stabili e con una pausa dalle precipitazioni fino al pomeriggio di giovedì, una finestra utile per dare respiro alle aree più colpite e consentire interventi di ripristino e messa in sicurezza.

Ma l’attenzione resta alta: dalla serata di giovedì è attesa una nuova intensa perturbazione con piogge, temporali e raffiche di vento. Le zone più esposte dovrebbero essere ancora una volta le aree tirreniche e interne, dal Cosentino al Reggino passando per Lametino e Vibonese, con possibili sconfinamenti verso le aree joniche del Catanzarese e del Reggino. Il vento, pur non annunciato ai livelli “di tempesta” dei giorni scorsi, potrebbe comunque risultare localmente forte, con raffiche fino a 70-80 km/h, soprattutto nelle aree interne e joniche.

La nota positiva è che questa perturbazione viene indicata come l’ultima di una fase di maltempo lunga oltre un mese: dal weekend dovrebbe aprirsi una parentesi di tempo stabile e soleggiato su tutta la Calabria, destinata a proseguire per diversi giorni.