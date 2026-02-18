Le patologie respiratorie rappresentano un problema in costante crescita nella popolazione generale e, in particolare, tra bambini e adolescenti. Condizioni come rinite allergica, rinosinusite cronica, poliposi nasale, asma e BPCO incidono in modo significativo sulla qualità della vita, influenzando lo sviluppo sociale e limitando spesso anche l’attività sportiva. Eppure, grazie a una diagnosi precoce e a percorsi terapeutici adeguati, è possibile condurre una vita pienamente attiva e praticare sport, con benefici concreti sia sul piano fisico sia su quello psicologico.

Con questo obiettivo nasce “Rotary I(n)spira…”, un’iniziativa promossa dal Rotary Club di Rende che unisce informazione scientifica, prevenzione e promozione di sani stili di vita come strumenti di educazione e inclusione sociale. L’incontro pubblico scientifico-divulgativo, aperto alla cittadinanza, si terrà il 25 febbraio 2026 presso Villa Fabiano. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione ai temi della giornata, gli interventi entreranno nel vivo con il contributo della Prof.ssa Elena Cantone, che approfondirà il ruolo del naso come “porta d’ingresso” delle vie respiratorie, soffermandosi sull’importanza della prevenzione e della cura delle patologie respiratorie nell’adulto e nel bambino.

Seguirà l’intervento della Dott.ssa Mara Giancotti, dedicato al ruolo degli inquinanti ambientali nello sviluppo delle allergie, tema di grande attualità alla luce dell’aumento dei fattori di rischio legati all’ambiente. Il Dott. Stefano Fucile analizzerà invece i danni provocati dal fumo e le strategie di prevenzione delle malattie respiratorie delle alte vie, con un focus particolare sui più giovani. Infine, il Dott. Lorenzo Manfredi affronterà il tema della BPCO, illustrando cosa fare, come riconoscerne i segnali e a quali specialisti rivolgersi.

L’evento si concluderà con una discussione aperta, momento di confronto diretto tra cittadini e specialisti, per favorire una maggiore consapevolezza sui temi della salute respiratoria. L’iniziativa non si esaurirà con l’incontro pubblico: seguirà infatti una campagna di screening gratuito per le malattie respiratorie, realizzata in collaborazione con la AFT di Rende Est, in data che sarà successivamente comunicata. Con “Rotary I(n)spira…”, il Rotary Club di Rende rinnova così il proprio impegno a favore della comunità, promuovendo la cultura della prevenzione e ponendo la salute al centro di un percorso condiviso di crescita e benessere collettivo.