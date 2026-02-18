Si è ufficialmente costituito a Scalea il Comitato per il “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, in vista della consultazione prevista per il 22 e 23 marzo. Il gruppo promotore ha annunciato l’avvio di una serie di appuntamenti pubblici finalizzati a informare i cittadini sui contenuti del quesito referendario e sulle ragioni a sostegno del voto favorevole.

Gli incontri, che si terranno nelle prossime settimane, saranno momenti di approfondimento e confronto aperti alla comunità. «L’obiettivo - spiegano dal Comitato - è favorire una partecipazione consapevole, offrendo strumenti di conoscenza e occasioni di dialogo su un tema che riguarda l’assetto della giustizia nel nostro Paese». Il calendario dettagliato degli eventi sarà diffuso nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comitato. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di informazione e mobilitazione promosse a livello nazionale in vista del referendum.