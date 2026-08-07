La Polizia Locale scopre un bypass utilizzato per irrigare un fondo agricolo e individua sette presunti responsabili di abbandoni di rifiuti

Un allaccio abusivo alla rete idrica comunale e sette episodi di abbandono di rifiuti. È il bilancio delle ultime attività condotte dalla Polizia Locale di Amantea, impegnata nelle verifiche sul territorio anche attraverso controlli effettuati nelle ore notturne e alle prime luci dell'alba.

Complessivamente sono otto le persone segnalate all'autorità giudiziaria nell'ambito dei due distinti filoni di accertamento.

Il bypass sulla rete idrica per irrigare un terreno

Il primo intervento è stato effettuato all'alba. Gli agenti hanno individuato un collegamento non autorizzato alla condotta idrica comunale che, secondo quanto accertato dalla Polizia Locale, sarebbe stato utilizzato per irrigare un fondo agricolo nelle vicinanze del centro storico.

Il sistema sarebbe stato realizzato attraverso un “bypass” e alcune tubazioni in gomma.

La persona individuata è stata denunciata a piede libero alla Procura con l'ipotesi di reato prevista dagli articoli 624 e 625 del codice penale. L'allaccio è stato sottoposto a sequestro.

Gli accertamenti dovranno naturalmente essere sottoposti alle successive verifiche dell'autorità giudiziaria.

Il Comando evidenzia la particolare rilevanza dell'episodio anche alla luce delle difficoltà nell'approvvigionamento idrico che stanno interessando Amantea.

Sette persone individuate per l’abbandono dei rifiuti

Parallelamente sono proseguite le indagini contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Attraverso servizi svolti anche durante la notte e l'impiego di sistemi di videoregistrazione, gli agenti hanno ricostruito sette episodi avvenuti in due differenti aree comunali.

Le sette persone individuate sono state deferite alla Procura della Repubblica di Paola ai sensi dell'articolo 255 del decreto legislativo 152/2006.

Il Comando ha inoltre trasmesso le segnalazioni alla Prefettura di Cosenza ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Indagini sulla combustione di rifiuti in centro

Un ulteriore accertamento riguarda un recente episodio di combustione illecita di rifiuti avvenuto nel centro cittadino.

La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica e lavorando all'identificazione delle persone ritenute responsabili della condotta.

Le attività proseguiranno nei prossimi giorni. La comunicazione sui controlli porta le firme del comandante della Polizia Locale Emilio Caruso e del sindaco di Amantea Vincenzo Pellegrino.