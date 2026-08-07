Macabra scoperta in un appartamento di Piazzale Divina Provvidenza, a Portici. Le vittime sono una donna di 82 anni e il nipote di 44. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Nessun segno di violenza o di effrazione, ma gli investigatori mantengono aperte tutte le piste

Una tragedia dai contorni ancora tutti da chiarire ha scosso la comunità di Portici. Nel pomeriggio, all'interno di un appartamento di Piazzale Divina Provvidenza, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una donna di 82 anni e del nipote di 44, deceduti da diversi giorni.

L'allarme è scattato quando è stato richiesto l'intervento dei soccorsi. Una volta entrati nell'abitazione, i sanitari del 118 e i carabinieri si sono trovati davanti ai corpi dei due familiari, ormai in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime valutazioni, il decesso risalirebbe a circa cinque giorni prima del ritrovamento.

Gli investigatori dell'Arma hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Dai primi rilievi non sarebbero emersi segni evidenti di violenza sui corpi, così come non sarebbero state riscontrate tracce di effrazione all'interno dell'abitazione. Elementi che, tuttavia, non consentono ancora di chiarire le cause della morte.

Su disposizione della Procura, le salme sono state trasferite all'obitorio del Policlinico di Napoli, dove saranno sottoposte agli esami medico-legali. Saranno gli accertamenti autoptici a fornire elementi utili per stabilire l'esatta causa del decesso e verificare se tra le due morti vi sia un collegamento.

Nel quartiere la notizia si è diffusa rapidamente, suscitando sgomento tra residenti e conoscenti della famiglia. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e svolgendo tutti gli approfondimenti necessari. Al momento nessuna pista viene esclusa e le indagini proseguono nel massimo riserbo.