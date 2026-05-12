Il difensore si è trasferito l’estate scorsa dai rossoblù ai lagunari, ma in stagione non ha avuto lo spazio che sperare di trovare

Non arrivano buone notizie per il Cosenza che, dopo la promozione di Michael Venturi in Serie A con il Venezia, sperava di poter incassare il bonus previsto sul contratto di trasferimento del calciatore.

Poche presenze

Il compenso extra di 150.000 euro sarebbe scattato se si fossero verificate due condizioni. La prima, come detto, era proprio la promozione in massima serie dei lagunari. La seconda invece era legata alle presenze di Venturi in Serie B. La stagione del difensore però è stata negativa sotto questo punto di vista. Il classe 1999 infatti ha collezionato soltanto 8 presenze per un totale di 180 minuti giocati. Ne sarebbero servite 25 affinché il Cosenza incassasse il bonus. Un boccone amaro per il Presidente Guarascio che, dopo Zilli a Frosinone, ed in attesa di capire la situazione della Juve Stabia per Ricciardi, sperava di poter incassare ancora cash dai bonus legati alle cessioni dell’estate scorsa.