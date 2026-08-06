La morte della 23enne investita sulle strisce pedonali a Vibo lascia un dolore immenso. La vicinanza dell’editore Domenico Maduli e di tutta la redazione al nostro collega e ai familiari

Abbiamo atteso con partecipazione sincera e con un profondo senso di appartenenza, sperando fino all'ultimo. Oggi, invece, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere.

Andrea lascia il ricordo di una ragazza meravigliosa, solare, capace di unire e mai di dividere, di donare luce a chiunque le fosse accanto.

È questo il ritratto che mi hanno consegnato, in questi giorni di dolore, il papà, la mamma, la zia, la sorella e tutti i suoi familiari. Ma soprattutto Lorenzo Muratore, suo compagno e futuro sposo, nostro giornalista e conduttore di LaC News24, al quale mi lega una profonda stima personale.

Ad Andrea, che continuerà a vivere nel ricordo di tutti noi e nel significato della sua vita, rivolgo il mio più sentito saluto.

Che la sua storia possa diventare un richiamo forte alle coscienze, un segnale contro la deriva a cui, troppo spesso, assistiamo.

Ciao, Andrea. Bella ragazza.

Domenico Maduli, editore del network LaC

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Ci sono tragedie che vanno oltre la cronaca. Entrano nella vita delle persone e lasciano un vuoto immenso che nessuna parola riesce a colmare.

La morte di Andrea ci addolora profondamente. Per giorni abbiamo sperato insieme alle famiglie, ai suoi amici e a Lorenzo, nostro collega e giornalista di LaC, che quel filo di speranza non si spezzasse. Abbiamo atteso un miracolo che, purtroppo, non è arrivato.

Oggi il nostro pensiero è per il caro collega Lorenzo Muratore che, in questi giorni di dolore e disperazione, si è aggrappato all’immenso amore che lo legava alla sua adorata Andrea. Non ha mai smesso di sperare, di credere che potesse tornare a sorridere e che la loro storia potesse continuare. Sognava di sposarla. Avrebbe voluto farlo subito. Ma Andrea non si è più ripresa.

Una vita giovanissima è stata spezzata sulle strisce pedonali di Vibo Valentia. Un destino terribile che lascia nello sconforto due famiglie, tanti amici e un’intera comunità.

A Lorenzo e ai suoi cari va il l’abbraccio più sincero di tutta la redazione del network LaC, con l’auspicio che il tempo possa, almeno, rendere più sopportabile un dolore che oggi appare impossibile da accettare.

E per Lorenzo può essere d’aiuto Sant’Agostino: “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo.”

Franco Laratta, direttore responsabile LaC

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In questo momento di strazio e incredulità non esistono parole capaci di raccontare un dolore così grande. La vicinanza più sincera va alla famiglia di Andrea, ai suoi cari e al giornalista Lorenzo Muratore, compagno della sua vita, che in questi giorni ha affrontato con forza e amore una sofferenza immensa

Maria Grazia Falduto, direttore editoriale del network LaC