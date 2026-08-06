Il Cosenza è pronto ad incassare ancora. Sono vicinissime le cessioni di Christian Langella e Massimo Zilli. Entrambi i calciatori sono desiderosi di lasciare presto la Calabria e tutti e due hanno chiaramente ambizioni di Serie B. Il primo dopo il buonissimo campionato giocato in rossoblù nella passata stagione è pronto ad approdare in Liguria alla Virtus Entella. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto tra le parti che potrebbe risultare decisivo.

Zilli, dopo esser salito addirittura in Serie A con il Frosinone, è conteso tra Cesena e Mantova. In dubbio la presenza di Langella nel test di oggi con la Vibonese. Certa invece, proprio per motivi di calciomercato, quella dell’attaccante. Lucioni non vuole rischiare che un infortunio possa bloccare le eventuali partenze, dopo che nelle ultime ore, una trattativa che sembrava conclusa, quella di Ba alle Dolomiti Bellunesi, ha subìto un clamoroso rallentamento dopo che tutto sembrava già fatto.