Doppio incarico per il tecnico nella stagione 2026/2027: accompagnerà il gruppo nel salto di categoria e seguirà anche i nuovi Under 14

Due squadre e un unico filo tecnico per dare continuità al percorso avviato nel vivaio rossoblù. Max Arigliano resterà alla Pirossigeno Cosenza Basket anche nella stagione 2026/2027 e assumerà la guida delle formazioni Under 15 e Under 14.

La società del presidente Eugenio Piro conferma così il tecnico che nella passata stagione aveva condotto il gruppo Under 14 fino alla semifinale playoff regionale.

Arigliano accompagna il gruppo nell’Under 15

Una parte del nuovo incarico nasce direttamente dal lavoro dell’ultima annata. Arigliano continuerà infatti ad allenare i ragazzi seguiti nello scorso campionato, accompagnandoli nel passaggio alla categoria Under 15.

Il gruppo aveva chiuso la stagione con una sola sconfitta prima della semifinale playoff, dove il percorso si era interrotto contro la Lumaka Reggio Calabria, poi campione regionale.

La Pirossigeno ha scelto quindi di mantenere la stessa guida tecnica nel salto di categoria, puntando sulla conoscenza maturata tra allenatore e giocatori e sulla continuità del lavoro svolto.

Anche l’Under 14 affidata ad Arigliano

Parallelamente, il tecnico sarà responsabile della nuova formazione Under 14. Per Arigliano si apre così un secondo percorso, questa volta con i ragazzi più giovani chiamati a proseguire il lavoro del settore giovanile cosentino.

La scelta rientra nella strategia della Pirossigeno di investire sul vivaio e mantenere una linea tecnica comune tra le diverse categorie.

Il doppio incarico porterà dunque Arigliano a lavorare contemporaneamente sulla crescita del gruppo già seguito nella passata stagione e sulla costruzione della nuova Under 14.