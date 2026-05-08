Gli agenti della Stradale di Cosenza Nord hanno fatto scendere il conducente e spento il rogo con gli estintori di un tir

Pochi istanti avrebbero potuto trasformare un guasto in una tragedia. Sull’autostrada A2, poco prima dello svincolo di Tarsia in direzione nord, una pattuglia della Polizia stradale di Cosenza Nord è intervenuta per salvare un automobilista che non si era accorto che la vettura sulla quale viaggiava, rimasta in panne, stava prendendo fuoco.

Durante l’ordinario servizio di pattugliamento, i due agenti hanno notato del fumo uscire dalla parte inferiore del veicolo. Una volta raggiunta l’auto, hanno verificato la presenza di fiamme che stavano divampando sotto il motore. A quel punto sono intervenuti immediatamente, facendo scendere il conducente dal mezzo e mettendolo al sicuro.

L’intervento della Polizia stradale sull’autostrada A2

Il salvataggio si è consumato in un’area di sosta lungo la carreggiata nord dell’A2, poco prima dello svincolo di Tarsia. I poliziotti, dopo aver allontanato l’automobilista dall’auto, hanno fermato un tir in transito e utilizzato gli estintori del mezzo pesante per spegnere le fiamme che nel frattempo avevano iniziato a propagarsi.

Un intervento rapido, reso possibile dalla presenza della pattuglia lungo la tratta autostradale e dalla prontezza degli agenti, che hanno gestito contemporaneamente l’emergenza e la sicurezza della circolazione. La situazione, infatti, avrebbe potuto creare rischi anche per gli altri automobilisti in transito.

Soccorsi attivati e circolazione messa in sicurezza

Dopo aver domato le fiamme nella fase più critica, i due agenti hanno provveduto a chiamare tempestivamente i soccorsi. Sul posto sono stati attivati i Vigili del fuoco, il personale sanitario e Anas, intervenuta per le attività di propria competenza e per la gestione della sicurezza lungo il tratto interessato.

L’episodio evidenzia il ruolo dei presidi della Polizia stradale sulle arterie principali, in particolare lungo l’autostrada A2, dove la rapidità dell’intervento può risultare decisiva non solo per la tutela degli automobilisti coinvolti, ma anche per la sicurezza complessiva della viabilità.

Il ringraziamento del conducente agli agenti

Scampato il pericolo, il conducente ha espresso gratitudine nei confronti dei due poliziotti intervenuti. «Emozionato e ringrazio di cuore gli agenti per la loro prontezza e professionalità. Sono padre», ha dichiarato l’automobilista.

Poi il ringraziamento più forte, legato alla consapevolezza di quanto accaduto: «Oggi hanno salvato non solo la mia vita ma il futuro di una famiglia».

Parole che restituiscono il peso umano dell’intervento e la rapidità con cui una normale giornata di viaggio può trasformarsi in una situazione di pericolo. In questo caso, la prontezza degli agenti della Stradale di Cosenza Nord ha evitato conseguenze ben più gravi.

Prontezza e senso del dovere lungo la tratta autostradale

I due poliziotti hanno dimostrato coraggio, lucidità e senso del dovere. Hanno riconosciuto il rischio, fermato il mezzo, allontanato il conducente, recuperato gli estintori e messo in sicurezza l’area, coordinando poi l’arrivo dei soccorsi.