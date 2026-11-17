«Anche la Corte d'Assise d'Appello ha confermato la condanna di primo grado della Corte d'Assise di Cosenza. Adesso basta con i complotti, basta con gli insulti ai giudici, a me e agli avvocati Pisa e Galeone, e alla povera Donata (sorella di Denis Bergamini, ndr). Alle insinuazioni, alla calunnie e ai talk show abbiamo risposto con le sentenze». Così l'avvocato di parte civile Fabio Anselmo dopo la lettura della sentenza d'appello che ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario, per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini.

Dopo questa sentenza, dice Anselmo, «parlare di appagamento è un ossimoro perché sono trascorsi 37 anni. È una sentenza che sicuramente ci rende soddisfatti. Denis è stato ucciso e questo credo che non si possa più contestare. E basta attaccare personalmente me, Donata (sorella di Denis, ndr), i giudici, i pm… mancava solo che attaccassero i cancellieri e gli ufficiali giudiziari. Perché non c’è stato nessun complotto. Questa è stata solo giustizia. Con tanta, troppa fatica».

È stata fatta notare al legale la battuta dell’avvocato della difesa che ha detto che si affideranno alla Cassazione dove ci sono giudici che conoscono il diritto.

«Perché noi non lo conosciamo? – ha risposto Anselmo – Prendo atto, si vede che il diritto lo conoscono solo gli avvocati della signora Internò. Non lo conoscono i pm che hanno condotto un’inchiesta fantastica, compreso il procuratore Facciolla e poi D’Alessio e Primicerio. Non lo conoscono i procuratori generali, non lo conoscono due Corti d’Assise. Lo conoscono solo loro. E magari si faranno una Cassazione fai da te?».