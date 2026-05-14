Operazione della Polizia di Stato tra Cosenza e la città universitaria: sequestrati circa 200 grammi di droga tra hashish e cocaina. Arrestato un uomo di 35 anni

Un’operazione antidroga della Polizia di Stato si è conclusa con l’arresto di un uomo di 35 anni nell’ambito di una serie di controlli rafforzati disposti tra l’area urbana di Cosenza e la città universitaria. L’attività rientra nel piano di intensificazione dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio voluto dal questore Antonio Borrelli.

Secondo quanto emerso, gli agenti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato un Suv di grossa cilindrata a noleggio. Durante il controllo, il conducente – identificato con le iniziali R.F. – avrebbe mostrato un atteggiamento particolarmente agitato, circostanza che ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione personale, estesa anche agli altri occupanti del veicolo e successivamente all’automobile, ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. In particolare, sarebbero stati trovati hashish e cocaina per un peso complessivo di circa 200 grammi, nascosti in parte nell’abitacolo del mezzo e in parte in un borsello di cui il 35enne avrebbe tentato di disfarsi.

Secondo gli investigatori, parte della droga era già stata suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche soldi in contanti.

L’uomo è stato accompagnato in Questura mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta ad analisi da parte della Polizia Scientifica. Gli accertamenti avrebbero confermato la natura della droga sequestrata.

Il 35enne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Nella giornata di ieri il Gip del Tribunale di Cosenza ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel Comune di Cosenza e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.