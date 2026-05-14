Cleto si prepara al grande evento: questa sera il borgo del basso Tirreno Cosentino accoglie Bergomi e Repice. Ci sono comunità che, pur nelle loro dimensioni raccolte, riescono a diventare simbolo di identità, partecipazione e valorizzazione del territorio. Cleto, da qualche anno, sta dimostrando proprio questo. Il piccolo borgo del basso Tirreno calabrese continua infatti a dare un contributo importante alla promozione della Calabria attraverso cultura, eventi, tradizioni e una straordinaria voglia di fare che sta riportando attenzione e bellezza nei nostri centri storici.

Ed è proprio questa forza dei piccoli comuni a fare la differenza: la capacità di non arrendersi, di credere nelle proprie radici e di trasformare luoghi ricchi di storia in scenari vivi, attrattivi e capaci di ospitare appuntamenti di rilievo regionale. Questa sera Cleto vivrà uno dei momenti più significativi del suo percorso di crescita e valorizzazione.

Nel suggestivo Castello Angioino di Savuto arriveranno due grandi protagonisti del giornalismo sportivo italiano, Beppe Bergomi e Francesco Repice, per una serata che unirà sport, emozioni e comunità. Un evento atteso, capace di richiamare cittadini da tutta la Calabria in uno dei luoghi più affascinanti del territorio, dove storia e passione si incontreranno sotto le luci del castello. Cleto è pronta ad accogliere i suoi ospiti e a vivere una notte speciale, dimostrando ancora una volta come i piccoli borghi possano diventare motore di bellezza, partecipazione e futuro per tutta la Calabria.