Il sottosegretario alla Giustizia commenta l’operazione dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Cosenza. «Un plauso agli investigatori. Lo Stato c’è e non arretra di un millimetro».

«I 41 arresti nel blitz anti ’ndrangheta in Calabria dimostrano la forza dello Stato». Così il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni, senatore e responsabile del dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia, commenta la vasta operazione condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Cosenza.

Tra le persone arrestate, sottolinea Balboni, figura anche Damiano Pepe, indicato dal sottosegretario come «figura di spicco della criminalità organizzata calabrese».

«Un plauso ai carabinieri»

Balboni rivolge quindi un ringraziamento agli investigatori impegnati nell’operazione.

«Un plauso ai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Cosenza per l’ennesima grande operazione», afferma.

Il sottosegretario inserisce il blitz calabrese nel quadro più generale dell’azione di contrasto alla criminalità organizzata portata avanti negli ultimi anni.

I numeri rivendicati dal Governo

Secondo i dati richiamati da Balboni, «in quattro anni sono state completate 364 maxioperazioni e compiuti 5.065 arresti».

Per il sottosegretario, si tratta di risultati che dimostrerebbero «un netto cambio di passo nella lotta alla mafia» da parte del Governo Meloni. «Lo Stato c’è e non arretra di un millimetro», conclude Balboni.