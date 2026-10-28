Il candidato a sindaco torna sulla chiusura di via Francesco Principe, nel tratto sotto il ponte Pietro Mancini. Residenti e automobilisti lamentano disagi da settimane. «Interventi rapidi, tempi certi e cura dei quartieri»

La strada sotto il ponte Pietro Mancini, tra via Asmara e via Francesco Principe, è ancora chiusa a distanza di settimane dal distacco di calcinacci che aveva reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

A riportare l’attenzione sulla situazione è Giacomo Mancini, della direzione del Pd Calabria, con un video girato a Cardopiano e diffuso sui social.

«Questa strada è chiusa dalla fine di agosto, da quando dal ponte qui sopra sono caduti dei calcinacci. Ma, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, il Comune non è andato oltre le transenne. La strada è ancora chiusa e i cittadini continuano a subirne le conseguenze», afferma Mancini.

I disagi per la viabilità

La chiusura riguarda un collegamento utilizzato quotidianamente da chi arriva a Cosenza dai comuni dell’hinterland sud-occidentale.

Secondo Mancini, l’interdizione della strada avrebbe prodotto un aggravio del traffico lungo via Romualdo Montagna, dove confluiscono anche molti veicoli provenienti da Mendicino, Dipignano e Carolei.

«Le conseguenze si fanno sentire sulla circolazione», sottolinea l’ex parlamentare socialista.

Sulla vicenda si erano già registrate nelle scorse settimane le proteste dei residenti e una petizione protocollata il 25 settembre, con la richiesta di interventi per superare i disagi.

«Rifiuti e sterpaglie, non è così che si cura la città»

Mancini richiama l’attenzione anche sulle condizioni dell’area circostante, documentate nel video. «E ci sono conseguenze anche per la vita di chi abita qui. Rifiuti abbandonati e ammassati, marciapiedi invasi dalle sterpaglie. Non è così che ci si prende cura dei cosentini».

Per l’esponente dem, il caso di Cardopiano pone un problema più generale di manutenzione, sicurezza e vivibilità dei quartieri.

«Interventi rapidi e tempi certi»

Guardando alla prossima stagione amministrativa, Mancini indica quindi il metodo che, nelle sue intenzioni, dovrebbe guidare l’azione di governo della città.

«La nostra bussola sarà questa: interventi rapidi, tempi certi, attenzione per ogni angolo della città. Cosenza merita amore e cura», conclude.