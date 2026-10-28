Nasce ufficialmente a Roggiano Gravina il nuovo gruppo consiliare di minoranza “Forza Italia Roggiano”. A rappresentarlo in Consiglio comunale saranno le consigliere di opposizione Amelia Perrone e Graziella Patitucci.

L’ufficializzazione è arrivata nel corso di un incontro politico che si è svolto il 22 ottobre a Palazzo Salerno, nella sala convegni, su iniziativa del coordinatore provinciale di Forza Italia Gianluca Gallo.

Alla serata hanno preso parte anche la consigliera regionale Elisabetta Santoianni e il commissario cittadino del partito Franco Salerno.

Il primo gruppo consiliare azzurro a Roggiano

La costituzione della nuova compagine rappresenta un passaggio politico significativo per il partito sul territorio, trattandosi del primo gruppo consiliare di Forza Italia formalmente costituito all’interno del Consiglio comunale di Roggiano Gravina.

Gallo ha espresso apprezzamento nei confronti delle due consigliere, augurando loro buon lavoro e sottolineando l’importanza di una presenza organizzata del partito anche all’interno dell’assise cittadina.

L’iniziativa segna dunque un rafforzamento della rappresentanza azzurra nel panorama politico locale e apre una nuova fase per l’attività del partito all’opposizione.

L’obiettivo è rafforzare il partito sul territorio

L’incontro è stato anche l’occasione per discutere delle prospettive future di Forza Italia a Roggiano Gravina. Dal confronto è emersa la volontà di dare al movimento una struttura politica più solida e organizzata, consolidando la presenza territoriale e il raccordo tra il livello comunale e quello provinciale.

La nascita del gruppo consiliare viene quindi indicata come il primo tassello di un percorso più ampio di rilancio del partito nella comunità roggianese.