Dal 30 ottobre al 1° novembre torna a Serra Pedace la XXXIV edizione della Sagra della Castagna. In piazza Vittorio Veneto concerti, gastronomia e cultura popolare con Antonio Castrignanò, Giuliano Palma e Dance Tarantella

Musica, gastronomia, cultura e tradizioni popolari tornano a incontrarsi a Casali del Manco per la XXXIV edizione della Sagra della Castagna – Art, Culture and Traditions Festival, in programma da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre 2026 in piazza Vittorio Veneto, a Serra Pedace.

La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Francesca Pisani, si conferma tra gli appuntamenti autunnali più attesi della Presila cosentina, con tre giornate dedicate ai sapori della stagione, all’intrattenimento e alla valorizzazione dell’identità culturale del territorio.

L’obiettivo è quello di trasformare la sagra in uno strumento di promozione turistica e culturale, capace di sostenere le produzioni locali e le attività economiche e, allo stesso tempo, rafforzare il legame tra comunità, tradizioni e patrimonio naturalistico.

Antonio Castrignanò apre il programma musicale

Ad aprire il programma serale, venerdì 30 ottobre alle 21.30, sarà il concerto di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds.

Il musicista salentino porterà sul palco le sonorità della tradizione popolare, tra ritmo, contaminazioni e richiami alla musica del Sud.

Sabato 31 ottobre, sempre alle 21.30, sarà invece la volta di Giuliano Palma, protagonista della scena musicale italiana.

A chiudere la manifestazione, domenica 1° novembre alle 21.30, sarà Dance Tarantella – La Festa Folk Elettronica, con uno spettacolo che unisce linguaggi contemporanei e tradizione popolare.

Tradizione e futuro nel cuore della Presila

Al centro della manifestazione resta naturalmente la castagna, prodotto simbolo dell’autunno calabrese e delle aree montane della Presila.

La sagra vuole però andare oltre la dimensione gastronomica, mettendo insieme cultura, musica, socialità e promozione territoriale.

Per tre giorni Serra Pedace diventerà così un punto di incontro per chi vuole vivere la Presila attraverso i suoi sapori, la sua musica e le sue tradizioni, in un appuntamento che guarda al futuro senza perdere il legame con le proprie radici.