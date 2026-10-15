I carabinieri hanno scoperto locali di produzione e deposito non registrati. Conserve, miele, confetture, oli e saponette realizzati senza le procedure di sicurezza previste. Sanzionato il titolare di 65 anni

Blitz dei carabinieri del Nas di Catanzaro in un laboratorio artigianale della Presila catanzarese, dove sono stati sequestrati 1.500 chilogrammi di alimenti e 355 chilogrammi di prodotti cosmetici risultati non conformi alle normative vigenti. Il valore complessivo della merce è stimato in circa 2mila euro.

L'operazione rientra nell'ambito delle attività di controllo sulla sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori. Durante l'ispezione, i militari hanno accertato che un uomo di 65 anni utilizzava un laboratorio di produzione e un deposito non registrati presso le autorità competenti.

All'interno della struttura venivano confezionati diversi prodotti alimentari, tra cui conserve, succo d'uva, miele, confetture e prodotti sciroppati, senza le necessarie procedure di autocontrollo previste dal sistema HACCP.

Le verifiche hanno riguardato anche la produzione di oli e saponette per uso cosmetico, che, secondo quanto accertato dai carabinieri, venivano fabbricati e immessi sul mercato senza il rispetto delle buone pratiche di produzione e delle valutazioni di sicurezza richieste dalla normativa.

Al termine degli accertamenti è scattato il sequestro amministrativo di tutta la merce, immediatamente sottratta alla vendita e alla distribuzione.

Per prevenire potenziali rischi per i consumatori, i militari hanno inoltre disposto la sospensione dell'attività del laboratorio e del deposito. Al titolare sono state contestate le violazioni riscontrate, con l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.