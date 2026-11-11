Il cantante cosentino supera con successo la prima fase del talent con “Always” dei Bon Jovi e “L’amore si muove” de Il Volo. A 37 anni ha scelto di rimettersi in gioco fuori dall’Italia e ha conquistato la giuria

Quattro sì e il passaggio alla fase successiva di XFactor Albania. Così è cominciata l’avventura di Ottavio Sirianni, cantante cosentino che ha deciso di misurarsi con un palco internazionale. Un altro Paese, un’altra lingua, una grande sfida per dimosrtare di avere il famoso XFactor.

Alle fasi delle audition Sirianni ha deciso di mostrare i suoi muscoli vocali con un classico delle ballad anni 90: “Always” dei Bon Jovi.Un trionfo. Ma prima del verdetto una delle giudici ha chiesto un altro brano e a quel punto con “L’amore si muove” de Il Volo, Ottavio ha guadagnato i quattro sì di Fifi, Bojken Lako, MC Kresha e Big Mama, i quattro giudici di questa edizione di X Factor Albania, e staccato il biglietto per i bootcamp.

«Ho portato “Always” perché penso sia un brano d’impatto, che mi piace molto e che racchiude potenza e intensità vocale», racconta a Cosenza Channel. «“L’amore si muove”, invece, è un brano a cui sono particolarmente legato, quasi un talismano».

Dietro la partecipazione al talent albanese c’è però qualcosa che va oltre la gara.

«Già da qualche anno, vedendo video su YouTube e sui social, mi incuriosiva molto il format in versione albanese. Avevo voglia una gran voglia di rimettermi in gioco, di uscire dalla mia comfort zone. Così ho preparato le valigie e ho deciso di provare questa esperienza».

Un’esperienza che forte e tutt’altro che semplice, soprattutto per chi parte dall’Italia e si confronta con un contesto nuovo.

«Per noi italiani lasciare la nostra terra per andare altrove non è semplicissimo. Ma sentivo che era arrivato il momento di provarci».

La musica da sempre

Ottavio è nato a Cosenza, classe 1989, e da sempre la sua vita è stata segnata dal grane amore per la musica. Nel 2009 si iscrive all’Accademia musicale di Cosenza La Voceproduzione, diretta dall’artista e vocal coach Cecilia Cesario. e comincia il suo percorso professionale.

Come corista ha lavorato al fianco di artisti come Nicky Nicolai, Stefano Di Battista, Giò Di Tonno, Marco Ferradini, Federica Camba, Mario Rosini, Gatto Panceri, Max De Angelis e Lisa.

Nel 2016 ha rappresentato la Calabria al Festival della Musica Italiana di New York, al Master Theater di Brooklyn.

Più recentemente ha fatto parte di “Pinocchio, il grande musical”, andato in scena a Cosenza, interpretando il ruolo di Geppetto.

«Ora, a 37 anni, ho l’opportunità di salire su un palco importante e confrontarmi anche con persone più giovani di me. Penso che non sia mai troppo tardi per smettere di sognare».