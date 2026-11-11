Tre appuntamenti il 19 e 26 novembre e il 6 dicembre alla Libreria Giunti al Punto. La quinta edizione, organizzata da Io Calabria Magazine con Arci Cosenza, è dedicata a Gabriella Parca e mette al centro medicina di genere, ruoli sociali, sessualità, diritti e costruzione dell’identità

Essere donna o uomo significa davvero aderire a un modello prestabilito? Quanto c’è di “naturale” e quanto invece di costruito nei ruoli che la società attribuisce ai generi? E quanto queste differenze possono incidere perfino sul diritto alla salute?

Sono alcune delle domande da cui prende le mosse la quinta edizione di “Che non sia solo il 25 novembre”, il festival culturale ideato da Io Calabria Magazine, che quest’anno sarà organizzato in collaborazione con Arci Cosenza e la Libreria Giunti al Punto di Cosenza.

Tre gli appuntamenti in programma, tutti alle 18 nella libreria di Corso Mazzini 158: il 19 novembre, il 26 novembre e il 6 dicembre.

Il titolo scelto per questa edizione è “Essere o non essere l’espressione di (un) genere?”, un interrogativo volutamente aperto che attraversa dimensione culturale, sociale, educativa e sanitaria.

Carolina Capria

Quanto pesano davvero gli stereotipi?

Il festival parte da alcune convinzioni radicate.

È davvero vero che le donne, nel corso dei secoli, abbiano desiderato figli, mariti e famiglia con una sorta di “naturale felicità e obbedienza”? È vero che gli uomini siano per natura più forti, meno inclini ai sentimenti o meno adatti alla cura dei figli?

E ancora: è davvero possibile leggere l’identità soltanto attraverso la dicotomia maschio-femmina, liquidando tutto ciò che eccede questo schema come una moda contemporanea?

La quinta edizione prova a mettere in discussione proprio queste semplificazioni, interrogandosi anche su un terreno meno frequentato dal dibattito pubblico: il rapporto tra genere e salute.

Il 19 novembre si parla di medicina di genere

Il primo appuntamento sarà dedicato a una domanda essenziale: cos’è la medicina di genere e a chi serve?

L’incontro affronterà il modo in cui differenze biologiche, ormonali, sociali e culturali possono influenzare prevenzione, diagnosi, sintomi e risposta alle terapie.

Ma il confronto toccherà anche questioni più intime e complesse: carico mentale, benessere sessuale, ciclo mestruale, dolore sessuale, malattie sessualmente trasmesse, interruzioni di gravidanza e diritto alla salute oltre il binarismo di genere.

L’attenzione sarà rivolta anche alle difficoltà incontrate dalle persone transgender nell’accesso ai servizi sanitari e al peso che tabù e pregiudizi possono avere non soltanto nella società, ma anche all’interno delle pratiche sanitarie.

Interverranno Paola Sammarro, giornalista esperta in comunicazione sanitaria, terapista sessuale olistica e direttrice di Io Calabria; Silvio Cilento, vicepresidente regionale Arci con delega alle pluralità e attivista LGBTI transfemminista; Maria Grazia Martire, psicologa e psicoterapeuta dell’Asp di Cosenza; e il cardiochirurgo Alessandro Testa.

A coordinare sarà Maria Rosa Vuono, assistente sociale specialista, formatrice, orientatrice e giornalista.

Gabriella Parca al centro della quinta edizione

L’intero festival sarà dedicato al lavoro di Gabriella Parca, scrittrice e giornalista che tra gli anni Cinquanta e Sessanta fu tra le prime a indagare in maniera sistematica la condizione femminile e il privilegio maschile nell’Italia del dopoguerra.

Due libri in particolare faranno da filo conduttore: “Le italiane si confessano”, pubblicato nel 1959, e “I sultani. Mentalità e comportamento del maschio italiano”, del 1965.

Testi che, a distanza di decenni, continuano a interrogare il presente.

Il 26 novembre “I sultani”

Il secondo appuntamento, il 26 novembre, sarà dedicato proprio a “I sultani”.

All’inizio degli anni Sessanta Gabriella Parca e Maria Luisa Piazza attraversarono l’Italia intervistando 1.018 uomini di età e condizioni sociali differenti.

Le domande, per l’epoca, erano quasi impensabili: il lavoro femminile, l’iniziativa sentimentale delle donne, il tradimento, l’omosessualità, il rapporto tra marito e moglie, il controllo sul corpo e sulle scelte femminili.

Talmente insolito era quel lavoro sul campo che le due ricercatrici dovettero affidarsi a sindacalisti, assistenti sociali, medici e parroci per poter incontrare gli intervistati. Un giornale dell’epoca arrivò perfino a definirle «due maniache sessuali».

A presentare il libro sarà Dario Della Rossa, musicista cosentino, storico collaboratore di Radio Ciroma e dal 2009 pianista e tastierista di Brunori Sas. Le letture saranno affidate all’associazione UniterpreSila APS.

Il 6 dicembre “Le italiane si confessano”

L’ultimo appuntamento sarà invece dedicato a “Le italiane si confessano”, il libro che alla fine degli anni Cinquanta fece scandalo perché lasciava finalmente parlare le donne.

Oltre trecento lettere inviate alle rubriche di posta del cuore di due settimanali femminili, molte delle quali mai pubblicate perché considerate troppo problematiche o troppo esplicite.

Da quelle pagine emergono desideri, paure, imposizioni familiari, scoperta della sessualità, ambizioni lavorative e il peso di una società costruita, come scriveva Parca, «dagli uomini e per gli uomini».

A presentare il volume sarà Carolina Capria, scrittrice, autrice e sceneggiatrice, ideatrice del progetto social “L’ha scritto una femmina”, dedicato alla letteratura delle donne e alla decostruzione dei pregiudizi di genere.

Le letture saranno curate dal Centro Antiviolenza Fabiana.

Un festival che prova ad andare oltre la ricorrenza

Il senso di “Che non sia solo il 25 novembre” è racchiuso già nel titolo.

Non concentrare il discorso sulla violenza di genere in una sola data simbolica, ma allargarlo ai meccanismi culturali, sociali e perfino sanitari che contribuiscono a costruire ruoli, aspettative e disuguaglianze.

Perché parlare di genere significa anche interrogarsi su chi può essere, chi può scegliere, chi viene ascoltato e perfino su chi viene curato meglio.

Ed è proprio da qui che la quinta edizione prova a ripartire.