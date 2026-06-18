Quasi trecento grammi di hashish e due smartphone di ultima generazione erano nascosti all’interno di un bagno

Ancora droga e telefoni cellulari all'interno della casa circondariale di Rossano. Durante un controllo effettuato dagli agenti della Polizia penitenziaria nel reparto di Alta Sicurezza del carcere di contrada Ciminata Greco sono stati rinvenuti e sequestrati circa 290 grammi di hashish e due smartphone di ultima generazione. Il materiale era stato nascosto nei bagni del reparto ed è stato individuato nel corso di una specifica attività ispettiva condotta dal personale in servizio.

L'operazione conferma il costante impegno degli agenti nel contrasto all'introduzione di sostanze stupefacenti e dispositivi di comunicazione non autorizzati all'interno dell'istituto penitenziario. L'episodio riaccende l'attenzione sulle criticità che da tempo interessano la struttura rossanese, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e il controllo dei circuiti detentivi ad alta sorveglianza.

Il ritrovamento dimostra infatti come continuino a verificarsi tentativi di far arrivare ai detenuti telefoni cellulari e droga, strumenti che possono favorire contatti con l'esterno e attività illecite.