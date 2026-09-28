Protesta degli agricoltori anche a Firmo-Sibari, nel Cosentino, contro il caro carburanti e l’aumento dei costi del gasolio agricolo. I manifestanti hanno dato vita a un corteo nei pressi dello svincolo dell’A2 Autostrada del Mediterraneo, lamentando l’impatto sempre più pesante dei rincari sui bilanci delle aziende agricole.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno impedito il blocco dell’autostrada e presidiato l’area per garantire la viabilità. Gli agricoltori denunciano una situazione di crescente difficoltà, sostenendo che l’aumento del prezzo del carburante utilizzato per le attività agricole stia facendo lievitare i costi di produzione e mettendo sotto pressione la sostenibilità economica delle aziende.