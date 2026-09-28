L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria e sentita. Rispondendo all'invito di portare con sé chitarre e altri strumenti musicali, tantissimi appassionati e cittadini di ogni età si sono radunati nel cuore di Cosenza

«Questa domenica in settembre...»: così comincia Eskimo, uno dei brani più iconici di Francesco Guccini. E la domenica appena trascorsa rimarrà a lungo nei ricordi della città, perché Piazza XI Settembre si è trasformata in un luogo magico dove centinaia di persone hanno cantato a squarciagola, accompagnate da decine di chitarre, i successi più importanti del repertorio del cantautore bolognese.

L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria e sentita. Rispondendo all'invito di portare con sé chitarre e altri strumenti musicali, tantissimi appassionati e cittadini di ogni età si sono radunati nel cuore di Cosenza per dare vita a un grande e coinvolgente coro collettivo, capace di trasformare il centro cittadino in un'ideale osteria fuori porta di Bologna.

A guidare l'esecuzione dei brani e ad animare la piazza sono stati l’Accademia Gucciniana di San Giovanni in Fiore insieme a diversi artisti e musicisti della scena locale, tra cui Aldo D’Orrico, Sasà Calabrese, Marcello Ciampa e Rosario Fuoco. Dai classici storici fino alle ballate più poetiche, le note e le parole del Maestro hanno unito generazioni diverse in un abbraccio musicale libero e aperto a tutti, creando un’atmosfera intima, calorosa e profondamente suggestiva.

L’iniziativa, spontaneamente partecipata, ha dimostrato ancora una volta quanto la poetica di Guccini continui a essere un punto di riferimento culturale e umano capace di aggregare ed emozionare intere comunità. Un grande successo che testimonia il profondo legame tra la città e la canzone d’autore italiana.