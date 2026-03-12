L'iter per la riapertura dell'ufficio postale di Lauropoli segna un punto di svolta decisivo con l'affidamento ufficiale dei lavori di ristrutturazione. La notizia, comunicata dal Sindaco Iacobini, giunge come risposta diretta al costante confronto istituzionale con Poste Italiane promosso dall'amministrazione comunale, impegnata nel ripristinare un servizio essenziale per la cittadinanza dopo i gravi danni subiti dalla struttura durante l'assalto criminale dello scorso 23 dicembre.

L'intervento si è reso necessario a causa della violenta esplosione utilizzata dai malviventi per scardinare lo sportello automatico, un atto che ha reso l'edificio inagibile e interrotto bruscamente le attività quotidiane del presidio. Nell'ottica di una rapida ripresa dei servizi, l'azienda ha confermato che la fase di pianificazione è conclusa e che nei prossimi giorni verrà effettuato un ultimo sopralluogo tecnico per definire i dettagli logistici prima dell'apertura del cantiere. Il cronoprogramma dell'opera prevede una durata stimata dei lavori di manutenzione straordinaria di circa trenta giorni, termine entro il quale la comunità spera di poter finalmente rientrare in possesso del proprio ufficio che rappresenta un segnale importante per il territorio, sofferente pesantemente il disagio logistico causato dalla chiusura prolungata di uno sportello fondamentale per il tessuto sociale locale.

Il sindaco Gianpaolo Iacobini ha ribadito la volontà di mantenere alta l'attenzione sull'evoluzione del cantiere, confermando che il dialogo con i vertici di Poste Italiane rimarrà costante fino alla completa risoluzione delle criticità. L'obiettivo primario resta la tutela dei cittadini di Lauropoli, garantendo che il percorso di collaborazione intrapreso porti nel minor tempo possibile alla piena funzionalità dei servizi e alla normalizzazione della vita comunitaria.