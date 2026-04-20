La sentenza è arrivata con rito abbreviato davanti al gup del Tribunale di Castrovillari. L’uomo era stato arrestato dalla Guardia di Finanza con oltre 200 grammi di sostanza stupefacente

Un 39enne di Morano Calabro, S. F., è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione all’esito del rito abbreviato “secco” celebrato davanti al gup del Tribunale di Castrovillari Orvieto Matonti. La difesa è stata sostenuta dagli avvocati Carlo e Niccolò Esbardo.

La vicenda giudiziaria prende le mosse dall’arresto eseguito il 30 settembre 2025 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Castrovillari, durante un controllo lungo l’A2 Salerno–Reggio Calabria, in direzione nord. Secondo quanto ricostruito nella fase cautelare, Fuscaldo era alla guida di una Fiat 500L quando i finanzieri decisero di procedere a perquisizione personale e veicolare. In quel contesto, l’uomo avrebbe consegnato il marsupio che portava con sé: all’interno, secondo gli atti, fu trovato un involucro in cellophane e carta di alluminio contenente un panetto di cocaina del peso lordo di circa 205 grammi, poi risultato positivo all’esame speditivo.

Il 3 ottobre 2025, all’udienza di convalida, il gip Luca Fragolino aveva ritenuto legittimo l’arresto in flagranza per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 73 del Dpr 309/1990, evidenziando – in base a modalità di occultamento, quantità e forma della sostanza – indici ritenuti incompatibili con una destinazione al solo uso personale. Nello stesso provvedimento, il giudice aveva dato rilievo anche al valore economico della cocaina e al fatto che si trattasse di un “blocco” non frazionato, destinato – nell’impostazione accusatoria – a essere successivamente “tagliato” e suddiviso.

Sul piano cautelare, pur riconoscendo la sussistenza delle esigenze previste dall’art. 274 del codice di procedura penale, il gip aveva applicato la misura degli arresti domiciliari.