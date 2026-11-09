Il deputato di Forza Italia ringrazia Piantedosi e sottolinea il ruolo del nuovo presidio nella tutela delle comunità e delle imprese

L’apertura del nuovo commissariato della Polizia di Stato a Diamante rappresenta, per il deputato di Forza Italia Andrea Gentile, un rafforzamento della sicurezza dell’Alto Tirreno cosentino e uno strumento di tutela delle attività economiche. Intervenendo in occasione dell’inaugurazione, il parlamentare ringrazia il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e richiama il rapporto tra prevenzione, legalità e sviluppo del territorio.

Gentile: «La sicurezza deve accompagnare lo sviluppo»

«Le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi colgono pienamente il significato dell’apertura del nuovo commissariato della Polizia di Stato a Diamante: una presenza stabile, capace di accompagnare la crescita del territorio, proteggere le comunità e sostenere, attraverso la legalità, il lavoro delle imprese», afferma Gentile.

Il deputato esprime apprezzamento per l’attenzione rivolta al comprensorio e condivide la prospettiva indicata dal ministro: «La sicurezza deve accompagnare lo sviluppo, anticipando i rischi e creando condizioni di fiducia».

La prevenzione delle infiltrazioni nell’economia legale

Al centro dell’intervento del parlamentare c’è la tutela del patrimonio ambientale, culturale ed economico della Riviera dei Cedri. Un obiettivo che, secondo Gentile, riguarda sia la tranquillità di residenti e visitatori sia la libertà di chi investe e crea occupazione.

Il deputato sottolinea in particolare il richiamo di Piantedosi alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche. «Lo sviluppo produce benefici duraturi quando le istituzioni assicurano un contesto nel quale le attività sane possano operare senza condizionamenti», osserva.

Un presidio per l’Alto Tirreno durante tutto l’anno

Gentile lega il rafforzamento della presenza della Polizia di Stato alle caratteristiche del comprensorio: un territorio ampio, articolato e interessato da importanti flussi turistici, che richiede continuità nell’attività di prevenzione e conoscenza delle dinamiche locali.

Per il parlamentare, la capacità di intervento deve essere assicurata durante tutto l’anno. «Il nuovo commissariato rappresenta dunque un investimento nella sicurezza e, insieme, nel futuro dell’intero comprensorio», conclude.