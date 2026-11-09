Portare la prevenzione sanitaria direttamente nei quartieri e nelle contrade, avvicinando i cittadini ai servizi specialistici e superando gli ostacoli rappresentati dalle liste d’attesa e dai costi delle prestazioni. È questo l’obiettivo del progetto “Le Contrade della Salute”, un’iniziativa fortemente voluta e promossa dall’Amministrazione comunale di Mendicino, che si propone di fare della prevenzione un servizio sempre più accessibile e vicino alla comunità. Il progetto prenderà il via il prossimo 15 novembre, con una prima giornata interamente dedicata alla prevenzione del diabete, una patologia molto diffusa che, soprattutto nelle fasi iniziali, può manifestarsi senza sintomi evidenti e che richiede particolare attenzione, informazione e controlli tempestivi.

L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 10:00 presso la sede COC di Mendicino, in Viale della Concordia, di fronte alla villetta "Cribari”. La partecipazione è gratuita. A garantire il supporto specialistico all’iniziativa sarà il Centro Dea, importante realtà di riferimento nel settore della diabetologia in Calabria. Nel corso della giornata i cittadini potranno usufruire gratuitamente di consulenze specialistiche e di uno screening rapido della glicemia, un semplice controllo che può contribuire a individuare situazioni meritevoli di ulteriori approfondimenti e a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione.

«Con “Le Contrade della Salute” vogliamo lanciare un messaggio chiaro: la salute dei cittadini viene prima di tutto e non può essere condizionata dalle difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie, dalle liste d’attesa o dalle possibilità economiche delle famiglie», dichiara il Sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli. «Abbiamo voluto immaginare un progetto concreto, capace di portare la prevenzione direttamente nei luoghi in cui le persone vivono quotidianamente. Non vogliamo limitarci a parlare di diritto alla salute, ma contribuire a renderlo concretamente accessibile, attraverso iniziative gratuite, momenti di informazione e la collaborazione con professionisti e strutture specializzate».

«Abbiamo scelto di partire dal diabete perché si tratta di una patologia che interessa un numero significativo di persone e che spesso può rimanere a lungo non riconosciuta. Intervenire precocemente, sottoporsi ai controlli e conoscere i fattori di rischio può fare davvero la differenza. Ringrazio il Centro Dea per aver accolto il nostro invito e per la disponibilità a mettere competenze e professionalità al servizio della nostra comunità», prosegue il Sindaco.

Questo è soltanto il primo appuntamento di un percorso che l’Amministrazione comunale intende portare avanti nelle principali contrade di Mendicino. L’intendimento è di costruire una comunità più informata, più consapevole e soprattutto più attenta alla propria salute, perché «la prevenzione non deve essere un privilegio per pochi, ma un’opportunità per tutti. Per questo invitiamo i cittadini a partecipare numerosi, coinvolgendo anche familiari e persone care» - conclude Irma Bucarelli.

Con “Le Contrade della Salute” l’Amministrazione comunale intende dunque rafforzare il proprio impegno sul fronte della tutela della salute pubblica, promuovendo una cultura della prevenzione che parta dal territorio e metta al centro le persone.