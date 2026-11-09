Intelligenza artificiale, educazione e dignità umana saranno al centro dell’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales” di Cosenza, in programma domani, martedì 10 novembre, alle 15.30, nell’Aula magna dell’Istituto.

A tenere la prolusione sarà padre Martin M. Lintner, preside e professore ordinario di Teologia morale e spirituale dello Studio Teologico Accademico di Bressanone e presidente nazionale dell’Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale.

Il suo intervento, dal titolo “L’IA una sfida antropologica ed educativa: spunti dall’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV”, affronterà le trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale nella formazione delle persone e nelle relazioni sociali, interrogandosi sulle conseguenze che questi strumenti possono avere sul ruolo dell’uomo, sulla libertà individuale e sulla responsabilità.

L’intelligenza artificiale entra nel dibattito educativo

La scelta di dedicare la prolusione al tema dell’IA nasce dalla necessità di confrontarsi con tecnologie ormai entrate stabilmente nella vita quotidiana e nei processi di apprendimento.

Scuola, università e istituzioni formative sono chiamate a fare i conti con strumenti che aprono nuove possibilità, ma pongono contemporaneamente questioni legate all’autonomia della persona, all’uso consapevole delle tecnologie e alla tutela della dignità umana.

In questo spazio si inserisce anche la riflessione teologica, chiamata a misurarsi con il rapporto tra sviluppo tecnologico ed etica, senza separare il progresso scientifico dalle sue conseguenze sociali e culturali.

I saluti dell’arcivescovo Checchinato

Ad aprire l’incontro sarà monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano e moderatore dell’Istituto.

Seguirà la relazione del direttore, don Emilio A. Salatino, che presenterà attività, linee formative e obiettivi del nuovo anno accademico.

La giornata rappresenterà anche un momento di incontro per la comunità dell’ISSR, impegnata da anni in un percorso di formazione teologica e culturale rivolto agli studenti e al territorio.

L’appuntamento conferma l’attenzione dell’Istituto verso le questioni più attuali del dibattito contemporaneo e la volontà di mettere in relazione lo studio della teologia con le trasformazioni che attraversano la società.