Colpi in negozi e abitazioni, rubati contanti e beni. Allarme sicurezza e timori per attività aperte di sera

Una sequenza di furti e tentativi di intrusione sta mettendo in difficoltà commercianti e residenti lungo una delle strade più frequentate dell’area urbana di Corigliano. Gli episodi si ripetono con frequenza, soprattutto nelle ore serali, alimentando un clima di preoccupazione diffusa.

Tra gli ultimi casi segnalati, quello avvenuto in una pizzeria di via Locri, dove i malviventi sono entrati passando da una finestra alta e stretta. In un’altra circostanza, una giovane coppia ha subito il furto di circa 80 litri di olio destinato al consumo familiare, risultato di giorni di lavoro.

Più consistente il danno registrato in un locale di ristorazione, dove ignoti hanno forzato una porta sul retro e portato via una cassa automatica con circa 3mila euro. «In queste casse bisogna lasciare una base di almeno 1500 euro», spiega il titolare, sottolineando il peso economico subito. Le telecamere hanno ripreso due persone con il volto coperto.

Gli esercenti lamentano una tutela insufficiente e segnalano anche i costi elevati per dotarsi di sistemi di sicurezza, spesso superiori ai 2.500 euro. In alcuni casi, lo scoraggiamento porta a non presentare denuncia.

A incidere è anche la scarsa illuminazione pubblica: dopo le 20 molti preferiscono chiudere prima. La richiesta è chiara: «Servono controlli costanti e pattugliamenti». Nel frattempo, le attività proseguono tra timori e attese di interventi concreti.