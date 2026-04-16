«Anche Santa Maria di Settimo avrà la sua villetta comunale, proprio come promesso nella campagna elettorale. Abbiamo già acquistato e installato nuovi giochi per un valore di quasi 20.000 euro, pensati per offrire ai nostri figli uno spazio sicuro, moderno e accogliente dove crescere e divertirsi».

Ad annunciarlo con un post su facebook il sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli: «A breve inoltre partiranno anche gli interventi di riqualificazione strutturale, per restituire alla comunità un’area completamente rinnovata. Un ringraziamento speciale alla Dott.ssa Licursi e alla Consigliera Calomino per aver seguito con attenzione e professionalità tutte le fasi della procedura».

Continuiamo ad investire nei luoghi della socialità, perché una città cresce davvero quando mette al centro le famiglie, i bambini e la qualità della vita